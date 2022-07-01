Участвовавшему в спецоперации росгвардейцу из Иркутска вручили орден Мужества

В Иркутске наградили орденом Мужества сотрудника спецподразделения Управления Росгвардии по Иркутской области лейтенанта полиции Дмитрия Р. Он проявил героизм в ходе специальной военной операции на Украине, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

На опорном пункте здание, в котором базировалась позиция подразделения Росгвардии, попало под массированный артиллерийский огонь противника. Один из снарядов упал недалеко от склада оружия и боеприпасов. Произошел пожар, угрожавший жизни и здоровью людей. «Под непрекращающимся обстрелом, проявив мужество и героизм, офицер Росгвардии принял участие в тушении пожара, получил осколочное ранение в голову, но благодаря его усилиям возгорание удалось ликвидировать и избежать более серьезных последствий,» — сообщают на сайте ведомства.

В мае медали «За отвагу» получили старший сержант полиции Андрей Б. и сержант полиции Роман Б. За время спецоперации они предотвратили несколько нападений на войсковые колонны, помогли избежать потерь среди личного состава и нанесли серьезный урон националистам.