В Deutsche Bank спрогнозировали возврат биткоина к $28 000
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В Deutsche Bank спрогнозировали возврат биткоина к $28 000

В Deutsche Bank спрогнозировали возврат биткоина к $28 000


Цена биткоина может восстановиться до уровня $28 000 к концу 2022 года, считают специалисты Deutsche Bank. Об этом сообщает Bloomberg.


По мнению стратегов банка Марион Лябур и Галины Поздняковой, рост будет связан с ралли рынка американских акций.


Эксперты обратили внимание, что с ноября криптовалюты все больше коррелируют с индексами Nasdaq 100 и S&P 500. Они полагают, что эти бенчмарки восстановятся до январских уровней к концу года, протянув за собой биткоин.


На момент написания цена первой криптовалюты провалилась ниже $20 000 и тестирует отметку $19 000.


Часовой график BTC/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

Стратеги Deutsche Bank считают, что аргументы в пользу биткоина как "цифрового золота" развалились. Криптовалюта не стала безопасным убежищем на фоне падения фондовых рынков, физическое золото в этом плане "повело себя лучше".


Скорее биткоин похож на алмазы — "высокорыночный актив", опирающийся в основном на маркетинг, отметили Лябур и Позднякова. Они напомнили, что в 1950-е годы крупнейший игрок рынка De Beers рекламной кампанией смог изменить потребительское отношение к драгоценным камням.


"Продавая идею, а не продукт, они создали прочную основу для индустрии стоимостью $72 млрд в год, которая доминировала в течение последних 80 лет. То, что верно для алмазов, истинно для многих товаров и услуг, включая биткоин", — заявили эксперты.


Они также указали на некоторые проблемы, охватившие рынок цифровых активов в последние недели, включая финансовую несостоятельность некоторых хедж-фондов и криптокредиторов. 


Эксперты считают, что восстановление крипторынка затрудняет "отсутствие общих моделей оценки, подобных существующим в системе публичного капитала".


"Кроме того, крипторынок сильно фрагментирован. Падение может продолжиться из-за сложности системы", — добавили стратеги Deutsche Bank.


Напомним, по мнению исследователей Arcane Research, потенциал снижения цены биткоина сохраняется до отметки $10 350.

# Экономика прогнозы о рынке криптовалют, цена биткоина, новости
По материалам: ForkLog

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