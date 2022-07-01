В Финляндии допустили восстановление доверия между Россией и ЕС
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В Финляндии допустили восстановление доверия между Россией и ЕС

В Финляндии допустили восстановление доверия между Россией и ЕСГлава МИД Финляндии Хаависто допустил, что доверие между Россией и ЕС восстановится

Доверие между Россией и Европейским союзом (ЕС) со временем может быть восстановлено. Такое развитие событий допустил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью изданию El Mundo.

Министр подчеркнул, что на финско-российской границе на данный момент очень спокойно, а посольство Финляндии в Москве остается открытым. «У нас много семей по обе стороны границы, мы должны помнить об этом на человеческом уровне вне зависимости от разногласий на политическом уровне», — призвал он.

По словам Хаависто, после начала спецоперации России на Украине доверие исчезло и на его восстановление потребуется время. «Я убежден, что когда-нибудь это доверие вернется, но очень сложно сказать, как и когда», — уточнил он.

Ранее Хаависто рассказал, что переломным моментом в переговорах Финляндии и Швеции с Турцией по вопросу урегулирования разногласий по вступлению в НАТО стал кофе-брейк. Дипломат подчеркнул, что подписанное с Анкарой соглашение на саммите альянса в Мадриде является успехом.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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