В Госдуме предложили штрафовать шумных лихачей и конфисковать автомобили
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В Госдуме предложили штрафовать шумных лихачей и конфисковать автомобили

В Госдуме предложили штрафовать шумных лихачей и конфисковать автомобилиДепутат Хамзаев предложил ввести миллионные штрафы с конфискацией авто для шумных лихачей

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с РИА Новости предложил штрафовать на сумму до миллиона рублей дорожных лихачей и ввести конфискацию у них автомобилей за нарушение предельного уровня шума.

Парламентарий объяснил, что в летнее время часто жители многоквартирных домов, расположенных вблизи дорог, проезжих частей, «становятся жертвами агрессивного рева, излишнего шума, исходящего от дорогих "прокачанных" автомобилей и мотоциклов», что вызывает «социальный дискомфорт» жителей не только центров городов, но и тихих спальных районов.

В качестве профилактики Хамзаев предложил временно задерживать машину и отправлять ее на ближайшую специализированную охраняемую стоянку с последующим проведением экспертиз на все нормативы. «Альтернативой может послужить крупный денежный штраф в размере до миллиона рублей с временным изъятием транспортного средства до судебного разбирательства и профилактических бесед с владельцем», — добавил он.

Депутат пообещал обратиться в МВД и правительство для поддержки инициативы для пресечения «подобного хамства на дороге».

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому ГИБДД сможет лишать граждан водительских прав в случае ухудшения состояния здоровья. Сейчас водители проходят медицинское освидетельствование раз в десять лет. Власти предлагают, что если во время медосмотра, освидетельствования или оказания медицинской помощи будет выявлено заболевание, не позволяющее управлять транспортными средствами, соответствующая информация автоматически будет передаваться в органы внутренних дел.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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