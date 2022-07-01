В Иркутске стартовала Байкальская неделя искусства и ремесел

30 июня в иркутском Сибэкспоцентре стартовал фестиваль «Байкальская неделя искусства и ремесел». Его проводит Евразийская ассоциация этнодизайнеров под руководством президента Розы Халтуевой. Проект включает в себя восемь основных мероприятий, среди которых выставки, конкурсы, этноподиум, презентации, и проводится при поддержке администрации города.

Для участия в Иркутск приехали мастера, начиная с Дальнего Востока и заканчивая Северо-Кавказским федеральным округом, а также мастера из Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Как отметил начальник управления культуры Антон Чернышов, фестиваль позволила организовать победа Ассоциации в грантовом конкурсе. 30 июня площадку посетил мэр Руслан Болотов и остался впечатлен.





Елизавета Терентьева, представитель Алексеевской фабрики художественного ткачества Юлия Гурина, мастер