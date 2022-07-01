В Якутии обнаружили обломки пропавшего Ан-2
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Якутии обнаружили обломки пропавшего Ан-2

В Якутии обнаружили обломки пропавшего Ан-2В Якутии нашли обломки пропавшего 21 июня самолета Ан-2

Обломки пропавшего 21 июня самолета Ан-2 обнаружили в Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Полярные авиалинии».

«От экипажа Ми-8, вылетевшего утром на поиски самолета Ан-2, поступила информация о его обнаружении. По сообщению экипажа, воздушное судно находится на склоне горы в Кобяйском улусе», — заявили в авиакомпании.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Финляндии допустили восстановление доверия между Россией и ЕС
В Финляндии допустили восстановление доверия между Россией и ЕС
В Якутии обнаружили обломки пропавшего Ан-2
В Якутии обнаружили обломки пропавшего Ан-2
«МегаФон» стал лидером по внедрению технологии VoLTE в России
«МегаФон» стал лидером по внедрению технологии VoLTE в России
Адвокат Винника заявил о его возможной экстрадиции в США
Адвокат Винника заявил о его возможной экстрадиции в США
Погибшие на линиях электропередач птицы становятся причиной лесных пожаров
Погибшие на линиях электропередач птицы становятся причиной лесных
Современные еноты тоже любят фастфуд
Современные еноты тоже любят фастфуд
50-летняя иркутянка перевела мошенникам семь миллионов рублей
50-летняя иркутянка перевела мошенникам семь миллионов рублей
Какие есть народные приметы на июль 2022 года на каждый день, как понять, какой будет погода
Какие есть народные приметы на июль 2022 года на каждый день, как
Врач назвал способы избежать сахарного диабета
Врач назвал способы избежать сахарного диабета
Far Cry 5 сегодня добавляют в подписку Game Pass
Far Cry 5 сегодня добавляют в подписку Game Pass
Пережившая выкидыш Меган Маркл осудила запрет на аборты: «Многие женщины сейчас в отчаянии»
Пережившая выкидыш Меган Маркл осудила запрет на аборты: «Многие
Знаменитости "нулевых": тогда и сейчас (13 фото)
Знаменитости "нулевых": тогда и сейчас (13 фото)

Топ на сегодня

Центробанк показал новую купюру номиналом 100 рублей
Центробанк показал новую купюру номиналом 100 рублей
Летом 2023 года российские ЗАГСы перейдут на электронный документооборот
Летом 2023 года российские ЗАГСы перейдут на электронный
Обид не осталось. Ольга Серябкина готова к сотрудничеству с Максимом Фадеевым
Обид не осталось. Ольга Серябкина готова к сотрудничеству с Максимом
В Великобритании требуют от Фарер не пускать в ее воды российские рыболовные суда
В Великобритании требуют от Фарер не пускать в ее воды российские
Вылетевший из Иркутска в Маму Ан-26 вернулся в аэропорт из-за сработавшей пожарной сигнализации
Вылетевший из Иркутска в Маму Ан-26 вернулся в аэропорт из-за

Еще по теме

Появились кадры с места обнаружения самолета в Якутии
Экипаж пропавшего в Сибири самолета Ан-2 погиб
На Маврикии нашли обломок пропавшего малайзийского Boeing
Минобороны РФ подтвердило обнаружение обломков самолета Ту-154