В Якутии при крушении самолета АН-2 выжил один человек
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В Якутии при крушении самолета АН-2 выжил один человек

В Якутии при крушении самолета АН-2 выжил один человек

В результате крушения легкомоторного самолета АН-2 в Якутии выжил один из трех находившихся на борту человек. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

Самолет следовал по маршуту Ус-Хатынг — Вертикальный — Ус-Хатынг. На борту находились два члена экипажа, пассажир и тонна груза. 21 июня самолет пропал с радаров и был обнаружен спустя 10 дней, 1 июля, на склоне горы 45 километрах от села Себян-Кюель.

«Спасатели сообщили, что находившийся на борту Павел Кривошапкин жив! Это самое настоящее чудо. Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь», — написал глава региона. Также были обнаружена тела двух погибших.

За последние дни в Якутии произошло несколько авиакатастроф. Самолет-зондировщик Ан-30М, предназначенный для искусственного вызывания осадков, 22 июня совершил жесткую посадку при выполнении коммерческого рейса. В результате инцидента все семь человек получили травмы, но остались живы.

Вертолет Ми-8 29 июня потерпел крушение при попытке сесть в Алданском районе Якутии. Были госпитализированы 17 человек.

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По материалам: pnp.ru

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