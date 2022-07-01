В МИД заявили об отсутствии политической подоплеки в остановке «Северного потока»

Никакой политической подоплеки в остановке газопровода «Северный поток» для проведения техобслуживания нет. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает РИА «Новости».

Ранее оператор проекта Nord Stream AG сообщал, что с 11 по 21 июля обе нитки «Северного потока» будут отключены для планового технического обслуживания. Ежегодные профилактические работы запланированы заблаговременно.

«Какая политическая подоплека, если турбины находятся под санкциями, которые стоят на наших газопроводах? Если у вас есть машина и она сломалась, потому что детали под санкциями? Вот и все», — сказал Грушко журналистам.

Он отметил, что странам Евросоюза следовало подумать, прежде чем вводить санкции в таких технически сложных секторах, связанных с критической энергоструктурой. При этом он добавил, что странам, которые согласились на ввод антироссийских санкций, хотя критически зависят от поставок российского газа, «должны были подумать пять раз».