В МВидео объяснили, почему Game Pass Ultimate теперь стоит 18 999 рублей

Вадим Карасев





Сегодня в МВидео и Эльдорадо стали доступны для покупки карты подписки Game Pass Ultimate на 12 месяцев. Стоимость такой подписки впечатляет — за нее просят 18 999 рублей, что примерно в 2 раза выше стоимости той же подписки еще несколько месяцев назад, до того, как Microsoft объявила о сворачивании своей деятельности на территории России.

Портал «Игромания» получил комментарии от представителей МВидео, которые следующим образом объяснили стоимость Game Pass Ultimate в 18 999 рублей:

В первую очередь на ценник влияют закупочные условия при ограниченном количестве этих продуктов. При этом наш доход от продажи не изменился. Мы по-прежнему стремимся создать наиболее выгодное предложение и сохраняем возможность оплатить до 50% от стоимости товара бонусами, также действует специальное кредитное предложение.

Вместе с тем, представители магазина отметили, что у игроков есть возможность сэкономить на подписке, если они купят ее вместе с Xbox Series S.