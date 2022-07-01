В России массово пройдут закрытые кинопоказы

Вадим Карасев

«ВКонтакте» проведет фестиваль независимого кино в 20 городах России

Жителям России массово покажут кино — соцсеть «ВКонтакте» проведет закрытые показы независимых фильмов в 20 городах страны. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках фестиваля «Кино в кино» участникам будут доступны недавно вышедшие картины, позитивно отмеченные критиками и зрителями, но не попавшие в число самых раскрученных. Так, в афишу включены «Супергерои» режиссера Паоло Дженовезе, «Мейнстрим» Джиа Коппола, «Дьяволик»Марко и Антонио Манетти, а также «Мегрэ и таинственная девушка» Патриса Леконта.

Известно, что показы будут проходить каждые выходные, начиная с 9 июля, и охватят 20 городов, в том числе Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Пермь, Москву, Уфу и другие.

«Фестиваль напомнит зрителям, что поход в кино — это всегда особый повод и незабываемый ритуал. Мы хотим поддержать кинопрокатчиков и показать зрителям качественные независимые картины. Наш фестиваль — это возможность хорошо провести время с близкими и вновь ощутить ту непередаваемую атмосферу кинотеатра, которую многие успели забыть за время пандемии», — заметил директор по маркетингу и развитию новых инициатив «ВКонтакте» Александр Володин.

Отмечается, что билеты на закрытые показы можно выиграть в специальном мини-приложении платформы: для участия достаточно отправить заявку: выбрать нужный город и сеанс и опубликовать сгенерированную историю на своей странице. Победители выбираются случайным образом — они получат уведомления о выигрыше за несколько дней до сеанса.