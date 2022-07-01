В России стартовал конкурс для разработчиков компьютерных игр "Начни игру"
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В России стартовал конкурс для разработчиков компьютерных игр "Начни игру"

В России стартовал конкурс для разработчиков компьютерных игр "Начни игру"

Президентская платформа "Россия - страна возможностей" запустила новый конкурс для разработчиков компьютерных игр "Начни игру", сообщил генеральный директор платформы Алексей Комиссаров.

"Сегодня мы запускаем проект, рассчитанный на совершенно новую целевую аудиторию - разработчиков игр. В 2021 году объем отечественного рынка игр достиг почти 180 млрд рублей, а число игроков в России приближается к 80 млн. Причем рост индустрии постоянно продолжается, в том числе и за счет новейших разработок ключевых игроков рынка. Этот проект - эксперимент как для нашей платформы, так и для индустрии в целом. Но мы уверены, что проект поможет обеспечить хотя бы частично решение кадровой проблемы игровой отрасли, позволит всем желающим получить необходимые знания и перевернет представление широкой общественности об играх", - сказал он.


Конкурс будет проходить по двум направлениям - "Партнерский кейс" и "Акселератор игровых проектов". Участие в конкурсе смогут принять все желающие в возрасте от 14 лет.

В направлении "Партнерский кейс" участники выберут одну из представленных профессий в игровой индустрии, пройдут образовательные модули трех уровней сложности и решат кейсовые задания от партнеров. В финале участники, объединившиеся в команды, разработают работающий образец продукта, способный дать эффективное решение одной из предложенных задач от партнеров и компаний игровой индустрии.

Участники направления "Акселератор игровых проектов" в команде разработают собственный игровой проект и презентуют его перед профессиональным сообществом и инвесторами, которые определят лучшие команды. Осенью 2022 года в рамках конкурса планируется запустить детский трек для участников в возрасте от восьми до 13 лет.

Победители получат партнерские гранты на финансирование разработки и продвижение игровых проектов, созданных во время проведения конкурса, стажировки с возможностью последующего трудоустройства, призы в виде техники, гранты на обучение в рамках выбранных профессий, сертификаты в рамках реализации проекта "Больше, чем путешествие".

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По материалам: uposters.ru

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