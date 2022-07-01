В США разработают федеральные правила для беспилотников
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В США разработают федеральные правила для беспилотников

В США разработают федеральные правила для беспилотников


Американские власти намерены тщательнее проверять технологии беспилотного вождения. Об этом заявил новый глава Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA) Стивен Клифф, пишет Associated Press.


По его словам, усиленный контроль над автоматизированными транспортными средствами необходим для установления правил, защищающих водителей, пассажиров и пешеходов.


Клифф рассказал, что его удивило отсутствие данных у NHTSA об авариях с участием беспилотников. Вступив в должность, он инициировал подготовку соответствующего отчета.


В результате выяснилось, что с 1 июля 2021 года по 15 мая 2022 года автоматизированные транспортные средства стали участниками почти 400 аварий.


Клифф считает, что отрасли необходимы федеральные стандарты безопасности. Однако в этом вопросе необходимо избежать спешки, добавил он.


«Каждый раз, когда мы создаем правила, мы должны определить не только стандарты для технологии, но и объективный способ измерения производительности системы, чтобы убедиться в соответствии требованиям», — сказал Клифф.


В частности, ведомство работает над стандартами производительности для автоматического экстренного торможения, которое планируется внедрить для всех новых автомобилей и грузовиков. 


Клифф добавил, что интеграция таких технологий, обнаруживающих пешеходов и препятствия, снизит смертность на американских дорогах. Другие детали относительно новых правил глава ведомства не сообщил.


Также Клифф прокомментировал отчет об авариях с участием беспилотников. По его словам, несмотря на лидерство автомобилей Tesla по количеству ДТП, делать какие-либо выводы еще рано.


Глава агентства сообщил, что компания использует технологию помощи водителю почти на всех своих примерно 830 000 автомобилей на дорогах США. Это затрудняет точное сравнение с другими автопроизводителями, добавил чиновник.


Клифф также сообщил, что Tesla активно сотрудничает с ведомством:


«Я думаю, что мы хорошо работаем с ними […]. Когда мы определили, что существуют риски, они приняли меры, и это уместно».


Напомним, в июне NHTSA продолжило расследование в отношении Tesla, запустив фазу «инженерного анализа».


В ноябре 2021 года компания Илона Маска отозвала почти 12 000 автомобилей из-за программного сбоя в системе экстренного торможения.



# Экономика беспилотное авто, искусственный интеллект, регулирование, сша, новости
По материалам: ForkLog

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