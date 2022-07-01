В США заявили об опасности столкновения с Россией в одной стране

Вадим Карасев

Newsweek: США и Россия могут вступить в конфликт друг с другом в Сирии

США и Россия могут вступить в конфликт друг с другом в Сирии из-за слишком близкого контакта в зоне боевых операций. О такой опасности столкновения заявила обозреватель Newsweek Бонни Кристиан.

По ее мнению, кризис в Восточной Европе и усиление конфронтации между двумя великими державами существенно увеличивает риски войны. «Это мысль, которая пугает даже ястребов, потому что ядерных арсеналов Вашингтона и Москвы, если их задействовать, достаточно, чтобы многократно уничтожить мир», — напомнила она.

При этом Кристиан отметила, что обе армии открыто не враждуют, но они действуют в непосредственной близости друг от друга и часто на стороне противоборствующих сил. Она считает, что в такой ситуации любая оплошность или недопонимание могут стать зажженным фитилем для бочки с порохом.

Как указывает журналистка, риск возможно устранить благодаря более безопасной и разумной политике безопасности со стороны Вашингтона и с помощью полного вывода американских сил из арабской республики.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США обеспокоены действиями России в Сирии из-за якобы проведения российскими вооруженными силами серии операций против возглавляемой Соединенными Штатами коалиции.