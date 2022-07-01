В США заявили об опасности столкновения с Россией в одной стране
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В США заявили об опасности столкновения с Россией в одной стране

В США заявили об опасности столкновения с Россией в одной стране

В США заявили об опасности столкновения с Россией в одной странеNewsweek: США и Россия могут вступить в конфликт друг с другом в Сирии

США и Россия могут вступить в конфликт друг с другом в Сирии из-за слишком близкого контакта в зоне боевых операций. О такой опасности столкновения заявила обозреватель Newsweek Бонни Кристиан.

По ее мнению, кризис в Восточной Европе и усиление конфронтации между двумя великими державами существенно увеличивает риски войны. «Это мысль, которая пугает даже ястребов, потому что ядерных арсеналов Вашингтона и Москвы, если их задействовать, достаточно, чтобы многократно уничтожить мир», — напомнила она.

При этом Кристиан отметила, что обе армии открыто не враждуют, но они действуют в непосредственной близости друг от друга и часто на стороне противоборствующих сил. Она считает, что в такой ситуации любая оплошность или недопонимание могут стать зажженным фитилем для бочки с порохом.

Как указывает журналистка, риск возможно устранить благодаря более безопасной и разумной политике безопасности со стороны Вашингтона и с помощью полного вывода американских сил из арабской республики.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США обеспокоены действиями России в Сирии из-за якобы проведения российскими вооруженными силами серии операций против возглавляемой Соединенными Штатами коалиции.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Эксперты предложили ввести в школьную программу уроки киберспорта
Эксперты предложили ввести в школьную программу уроки киберспорта
США опубликовали список из 570 российских товаров с повышенной пошлиной
США опубликовали список из 570 российских товаров с повышенной
Оксана Федорова показала фигуру на пляжном фото из Сочи
Оксана Федорова показала фигуру на пляжном фото из Сочи
Сергей Лазарев привел на юбилей сына Киркорова всю свою родню
Сергей Лазарев привел на юбилей сына Киркорова всю свою родню
Лера Кудрявцева запечатлела забавное развлечение дочери
Лера Кудрявцева запечатлела забавное развлечение дочери
Анастасия Макеева появилась на светском мероприятии в новом имидже
Анастасия Макеева появилась на светском мероприятии в новом имидже
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что принесет Близнецам 2,07,22
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что принесет Близнецам 2,07,22
В США заявили об опасности столкновения с Россией в одной стране
В США заявили об опасности столкновения с Россией в одной стране
Какие приметы, связанные с покупкой, примеркой и хранением свадебного платья, следует учитывать
Какие приметы, связанные с покупкой, примеркой и хранением свадебного
Российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона
Российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона
Владимир Соловьев высказался о появлении афиш Барского в Москве
Владимир Соловьев высказался о появлении афиш Барского в Москве
Певица Максим поделилась фото со старшим братом, имя которого взяла как псевдоним
Певица Максим поделилась фото со старшим братом, имя которого взяла

Топ на сегодня

Курсантам из разных городов предлагают остаться на работе в Верхнеленском речном пароходстве
Курсантам из разных городов предлагают остаться на работе в
Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil
Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil
В Deutsche Bank спрогнозировали возврат биткоина к $28 000
В Deutsche Bank спрогнозировали возврат биткоина к $28 000
Астролог Лариса Андерсен рассказала, как начать новую жизнь
Астролог Лариса Андерсен рассказала, как начать новую жизнь
Звезда "Улиц разбитых фонарей" рассказала о тяжелой болезни, из-за которой села в инвалидную коляску
Звезда "Улиц разбитых фонарей" рассказала о тяжелой

Еще по теме

Ошибка Горбачева может начать третью мировую войну
В Госдепе назвали позиции России и США по Сирии не слишком далекими
Хейли: Россия не наш друг
МИД прокомментировал возможность столкновения России и США в Сирии