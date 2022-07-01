В Турции заблокировали два сайта иностранных СМИ

Вадим Карасев

В Турции заблокировали сайты Deutsche Welle и «Голоса Америки» из-за отсутствия лицензии

В Турции подверглись блокировке сайты немецкого СМИ Deutsche Welle (включено Минюстом в реестр иноагентов) и американского «Голоса Америки» (включено Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщает газета Sabah.

Отмечается, что доступ к двум иностранным ресурсам был ограничен из-за отсутствия у них лицензии на вещание от Высшего совета радио и телевидения Турции (RTÜK). Также указано, что орган ранее вынес предупреждение новостным сайтам dw.com, tr.euronews.com и americaninsesi.com, которые решили осуществлять вещание в интернете без соответствующей лицензии.

Ранее Роскомнадзор заблокировал в России одну из страниц сайта британской газеты The Daily Telegraph. После этого портал издания полностью стал недоступен для юзеров из РФ. Уточнялось, что причиной блокировки стало решение Генпрокуратуры.

В июне сообщалось, что в России ограничат доступ к интернет-порталам Госдепартамента США. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Перед этим Роскомнадзор также заблокировал сайт финской телерадиокомпании Yle и армянской службы «Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) «Радио Азатутюн».