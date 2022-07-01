VanEck подала новую заявку на запуск спотового биткоин-ETF

Управляющая активами компания VanEck подала заявку на запуск биржевого фонда (ETF) на базе первой криптовалюты.

Предыдущее заявление фирмы SEC отклонила в ноябре 2021 года.

На тот момент регулятор указал на несоответствие стандартам защиты инвесторов, а также требованиям «по предотвращению мошеннических и манипулятивных действий».

«Одобрение предложения предоставит […] доступ [к биткоину] и позволит не полагаться либо на дефектные, либо на регулируемые продукты в других странах», — говорится в заявке VanEck Bitcoin Trust.

Компания отметила, что положительный вердикт был бы логичным после разрешения фьючерсного биткоин-ETF. Подобный инструмент от VanEck получил одобрение в октябре 2021 года. Он стал третьим по счету после продуктов от ProShares и Valkyrie Investments, получивших листинг в США.

Напомним, SEC отклонила заявку на конвертацию траста GBTC от Grayscale Investments в биткоин-ETF.

Ранее Jacobi Asset Management получила листинг биржевого фонда на базе первой криптовалюты на Euronext в Амстердаме. Нидерланды стали четвертой страной, которая одобрила листинг биткоин-ETF после Канады, Бразилии и Австралии.

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