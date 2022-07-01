VanEck подала новую заявку на запуск спотового биткоин-ETF
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VanEck подала новую заявку на запуск спотового биткоин-ETF

VanEck подала новую заявку на запуск спотового биткоин-ETF


Управляющая активами компания VanEck подала заявку на запуск биржевого фонда (ETF) на базе первой криптовалюты.


Предыдущее заявление фирмы SEC отклонила в ноябре 2021 года.


На тот момент регулятор указал на несоответствие стандартам защиты инвесторов, а также требованиям «по предотвращению мошеннических и манипулятивных действий».


«Одобрение предложения предоставит […] доступ [к биткоину] и позволит не полагаться либо на дефектные, либо на регулируемые продукты в других странах», — говорится в заявке VanEck Bitcoin Trust.


Компания отметила, что положительный вердикт был бы логичным после разрешения фьючерсного биткоин-ETF. Подобный инструмент от VanEck получил одобрение в октябре 2021 года. Он стал третьим по счету после продуктов от ProShares и Valkyrie Investments, получивших листинг в США.


Напомним, SEC отклонила заявку на конвертацию траста GBTC от Grayscale Investments в биткоин-ETF.


Ранее Jacobi Asset Management получила листинг биржевого фонда на базе первой криптовалюты на Euronext в Амстердаме. Нидерланды стали четвертой страной, которая одобрила листинг биткоин-ETF после Канады, Бразилии и Австралии.


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# Экономика etf, vaneck, новости
По материалам: ForkLog

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