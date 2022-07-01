Виктории Романец прооперировали грудь
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Виктории Романец прооперировали грудь

Виктории Романец прооперировали грудь

Экс-участница «ДОМа-2» не скрывает, что перенесла несколько пластик. Девять лет назад Виктория Романец сделала себе грудь и вот сегодня снова легла под нож хирурга.


Романец призналась, что давно хотела сделать себе повторную пластику бюста, так как ее не устраивала его форма. Теперь 32-летняя звезда реалити полностью довольна внешностью.

«Я просто в шоке! У меня под бандажом находится такая красота! Сейчас девочки спрашивают меня, почему я решила снова оперироваться. Грудь у меня стоит уже девять лет. Она потеряла первоначальный вид. К примеру, когда я лежала на спине, грудь «уходила» под мышки, а это такое себе. Не могла даже подумать, что настолько легко перенесу наркоз. Клиника — просто огонь, доктора и медсестры — огонь!» — поделилась впечатлениями Виктория.

К слову, на счету брюнетки не одна пластическая операция. Так, помимо груди, Вика трижды меняла форму носа.

«Я очень непослушный пациент и считаю, что правила нужны для того, чтобы их нарушать. А потом приходится так страдать. От того, что я носила очки, у меня «просела» спинка носа», — откровенничала брюнетка еще три года назад, отмечая, что и у нее не обходилось без осложнений.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

СМИ сообщили о переговорах Babel Finance со специалистами по реструктуризации
СМИ сообщили о переговорах Babel Finance со специалистами по
Виктории Романец прооперировали грудь
Виктории Романец прооперировали грудь
Иркутянам рассылают фальшивые оповещения о поверке счетчиков воды
Иркутянам рассылают фальшивые оповещения о поверке счетчиков воды
Создатель «Ласкового мая» о мистике перед смертью Шатунова: «За два дня до трагедии я потерял крестик»
Создатель «Ласкового мая» о мистике перед смертью Шатунова: «За два
Многообещающая игра Cult of The Lamb про культ ягненка получила новый трейлер
Многообещающая игра Cult of The Lamb про культ ягненка получила новый
Стало известно о возможном возвращении Моргенштерна в Россию
Стало известно о возможном возвращении Моргенштерна в Россию
Экспортные пошлины на зерно и масло перевели в рубли
Экспортные пошлины на зерно и масло перевели в рубли
Участвовавшему в спецоперации росгвардейцу из Иркутска вручили орден Мужества
Участвовавшему в спецоперации росгвардейцу из Иркутска вручили орден
Платформа Finblox повысила лимит на вывод средств на фоне проблем 3AC
Платформа Finblox повысила лимит на вывод средств на фоне проблем 3AC
Как защитить дом и огород с помощью осинового кола: приметы и суеверия
Как защитить дом и огород с помощью осинового кола: приметы и суеверия
Блинкен понадеялся на сохранение договора о нераспространении ядерного оружия
Блинкен понадеялся на сохранение договора о нераспространении
Шатунов мог бы остаться инвалидом
Шатунов мог бы остаться инвалидом

Топ на сегодня

Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным
Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным
Похудевшая Анна Банщикова поделилась отпускным фото в купальнике
Похудевшая Анна Банщикова поделилась отпускным фото в купальнике
Курсантам из разных городов предлагают остаться на работе в Верхнеленском речном пароходстве
Курсантам из разных городов предлагают остаться на работе в
Александр Кутузов плохо относится к старшим детям Ульяны
Александр Кутузов плохо относится к старшим детям Ульяны
Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil
Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil

Еще по теме

Певица Натали призналась, что после операции очень довольна своим бюстом
"Просела спинка носа": звезда "Дома-2" пожаловалась на последствия пластических операций
Звезда «Дом-2» Виктория Романец сняла повязку с прооперированного носа
У Виктории Романец из платья вывалилась грудь