Виктории Романец прооперировали грудь

Экс-участница «ДОМа-2» не скрывает, что перенесла несколько пластик. Девять лет назад Виктория Романец сделала себе грудь и вот сегодня снова легла под нож хирурга.

Романец призналась, что давно хотела сделать себе повторную пластику бюста, так как ее не устраивала его форма. Теперь 32-летняя звезда реалити полностью довольна внешностью.

«Я просто в шоке! У меня под бандажом находится такая красота! Сейчас девочки спрашивают меня, почему я решила снова оперироваться. Грудь у меня стоит уже девять лет. Она потеряла первоначальный вид. К примеру, когда я лежала на спине, грудь «уходила» под мышки, а это такое себе. Не могла даже подумать, что настолько легко перенесу наркоз. Клиника — просто огонь, доктора и медсестры — огонь!» — поделилась впечатлениями Виктория.

К слову, на счету брюнетки не одна пластическая операция. Так, помимо груди, Вика трижды меняла форму носа.

«Я очень непослушный пациент и считаю, что правила нужны для того, чтобы их нарушать. А потом приходится так страдать. От того, что я носила очки, у меня «просела» спинка носа», — откровенничала брюнетка еще три года назад, отмечая, что и у нее не обходилось без осложнений.