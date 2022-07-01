Виктория Лопырева показала моложавую маму
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Виктория Лопырева показала моложавую маму

Виктория Лопырева показала моложавую маму
Модель Виктория Лопырева поделилась совместным фото с мамой. Ведущая на днях отметила день рождения своей матери Ирины. Ей исполнилось 63 года, но поверить в это крайне сложно. Именинница выглядит невероятно молодо и эффектно даже на фоне своей красавицы-дочки. Виктория поделилась в Сети свежим снимком с виновницей торжества. Этот кадр спровоцировал в Сети бурное обсуждение внешности матери модели. Восхищенные фанаты Лопыревой не могут поверить, что на снимке нет фотошопа. «Мне повезло потому, что она невероятная женщина: красивая, мудрая с блестящим умом и добрым сердцем… Про таких говорят: настоящая женщина! Я многому у неё научилась и пожелала ей вчера просто быть», — пишет Виктория.
Лопырева вернулась в Россию впервые за последние несколько месяцев. Последнее время модель большую часть времени проводит за границей. Она живет то в Дубае, то на Мальдивах и домой приезжает только ради встречи с родными. Интересно, встретилась ли она после возвращения со своим мужем Игорем Булатовым. Ходят слухи, что брак Виктории трещит по швам из-за того, что супругам приходится жить в разных странах. О том, что Лопырева оформит развод с отцом своего сына Марка Лионеля говорят и астрологи. Весной эксперт Виктор Богданов заявил, что уже в 2024 году модель снова выйдет замуж. Правда, если верить звездам, этот брак Лопыревой тоже будет коротким.
# Шоу-бизнес Лопырева Виктория
По материалам: z-aya

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