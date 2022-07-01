Владимир Соловьев высказался о появлении афиш Барского в Москве
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Владимир Соловьев высказался о появлении афиш Барского в Москве

Владимир Соловьев высказался о появлении афиш Барского в Москве
Ведущий Владимир Соловьев возмущен, что артист собирается выступать в России. На днях на улицах Москвы появились афиши, анонсирующие концерт Макса Барских. Согласно объявлению, выступление артиста должно состояться в столице 26 августа. По этому поводу резко высказался тележурналист Владимир Соловьев. Впрочем, вряд ли Макс сможет выступить в России. Во-первых, певцу запрещен въезд в нашу страну вплоть до 2072 года, во-вторых, сейчас он пытается покорить западную публику, надеясь, завоевать там такую же популярность, какую имел у российского слушателя. «26 августа в Москве выступит певец Барских, еще недавно оскорблявший всех русских и отправившийся в ВСУ. Приличных слов нет», — отреагировал на происходящее 58-летний Соловьев, известный резкими высказываниями в адрес многих звезд.
Владимир Соловьев, к слову, занимает патриотическую позицию и остро реагирует, когда кто-то обижает родную страну негативными высказываниями. Так, недавно журналист раскритиковал Максима Галкина, распространяющего фейки о действиях армии РФ и обратился к супруге шоумена Алле Пугачевой. «Я говорю Алле Борисовне, которую очень уважаю: Алла Борисовна, нельзя угрожать правдой. Потому что подумают, что вы все это время молчали и лгали. Откройте рот и скажите, Алла Борисовна, правду», — призывал Владимир Рудольфович после слухов о том, что Примадонна обещала «о многом рассказать» в случае ареста супруга. Галкин же пытается донести до аудитории, что не является предателем. «Некоторые журналисты пытаются подать то, что я делаю на сцене, как поливание грязью Родины. Так вот запомните, я за 28 лет своих выступлений ни разу, ни одним словом не облил грязью родную и любимую Россию. Все эти 28 лет я пародировал политиков и высмеивал лживых и жалких пропагандистов», — сетовал артист.
# Шоу-бизнес Соловьев Владимир
По материалам: z-aya

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