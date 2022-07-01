Врач назвал способы избежать сахарного диабета
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Врач назвал способы избежать сахарного диабета

Врач назвал способы избежать сахарного диабетаВрач Агапкин назвал физическую нагрузку одним из способов избежать сахарного диабета

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин раскрыл способы избежать развития сахарного диабета в случае, если человеку диагностировали преддиабет. Об этом он рассказал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1», выпуск вышел на платформе «Смотрим».

Одним из способов снизить риски развития этого заболевания специалист назвал изменение образа жизни в пользу более активного. «Подразумевается достаточно активная физическая нагрузка минимум три раза в неделю. Причем здесь в большей степени даже речь идет не о такой увеселительной прогулке, а о хорошей, интенсивной физической нагрузке, которая позволит мышцам тратить эту самую глюкозу», — подчеркнул Агапкин.

Чтобы избежать сахарного диабета, пациентам также необходимо пересмотреть питание, добавил врач. По его словам, нужно уменьшить потребление продуктов, богатых простыми сахарами, а в некоторых случаях полностью исключить их из рациона. Кроме того, для снижения риска диабета врач порекомендовал есть больше белка. «Он (белок — прим. "Ленты.ру") в этом смысле является прямым антагонистом к глюкозе, и увеличение потребления белка уже часто само по себе дает некоторое снижение уровня глюкозы», — объяснил доктор.

Агапкин также выразил уверенность в том, что изменения питания и образа жизни эффективно помогает снизить риск развития диабета у пациентов, которым диагностировали преддиабетное состояние.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о скрытых симптомах, которые могут указывать на развитие сахарного диабета. К таким признакам она отнесла, в частности, гнойные высыпания на коже. Кроме того, о высоком уровне сахара в крови могут свидетельствовать регулярные воспалительные заболевания половых органов.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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