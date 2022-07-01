Взломавшие украинский телеканал хакеры пригрозили Собчак
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Взломавшие украинский телеканал хакеры пригрозили Собчак

Взломавшие украинский телеканал хакеры пригрозили СобчакВзломавшие украинский канал хакеры XakNet пригрозили Собчак возможностью изучить ее счета

Российская хакерская группа XakNet Team, взломавшая украинский телеканал, обратилась к журналистке и блогерше Ксении Собчак после того, как в связанном с ней Telegram-канале «Осторожно, новости» XakNet Team назвали провластными. Пост, в котором хакеры пригрозили ведущей возможностью изучить ее счета и документы, опубликован в Telegram.

«Ксения Анатольевна, вам очень повезло, что вы живете на территории России. Иначе "провластные" хакеры уже давно бы изучили все ваши счета и документы на предмет денежных поступлений и финансирования», — написали XakNet Team.

Хакеры выразили недовольство тем, что их деятельность сочли коммерческой, а также назвали Собчак «низкопробным журналистом». Представители XakNet Team добавили, что поддерживают политику российских властей, и заявили, что их деятельность никто не координирует.

Возмущение хакеров вызвал пост, опубликованный в Telegram-канале «Осторожно, новости» и посвященный взлому XakNet Team сайта украинского телеканала. В публикации хакеров назвали провластными.

1 июля XakNet Team взломали сайт украинского телеканала «Дом». При попытке зайти на сайт телеканала включался ролик, в котором демонстрировался флаг Российской Федерации и исполнялся гимн страны.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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