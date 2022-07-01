Взломавшие украинский телеканал хакеры пригрозили Собчак

Вадим Карасев

Взломавшие украинский канал хакеры XakNet пригрозили Собчак возможностью изучить ее счета

Российская хакерская группа XakNet Team, взломавшая украинский телеканал, обратилась к журналистке и блогерше Ксении Собчак после того, как в связанном с ней Telegram-канале «Осторожно, новости» XakNet Team назвали провластными. Пост, в котором хакеры пригрозили ведущей возможностью изучить ее счета и документы, опубликован в Telegram.

«Ксения Анатольевна, вам очень повезло, что вы живете на территории России. Иначе "провластные" хакеры уже давно бы изучили все ваши счета и документы на предмет денежных поступлений и финансирования», — написали XakNet Team.

Хакеры выразили недовольство тем, что их деятельность сочли коммерческой, а также назвали Собчак «низкопробным журналистом». Представители XakNet Team добавили, что поддерживают политику российских властей, и заявили, что их деятельность никто не координирует.

Возмущение хакеров вызвал пост, опубликованный в Telegram-канале «Осторожно, новости» и посвященный взлому XakNet Team сайта украинского телеканала. В публикации хакеров назвали провластными.

1 июля XakNet Team взломали сайт украинского телеканала «Дом». При попытке зайти на сайт телеканала включался ролик, в котором демонстрировался флаг Российской Федерации и исполнялся гимн страны.