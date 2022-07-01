За 4 года в Москве стало на 300 тысяч рабочих мест больше

Вадим Карасев

За последние четыре года в Москве стало на 4% больше рабочих мест, что соответствует 288 тысячам мест в абсолютном выражении. Общее их количество – уже свыше восьми миллионов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"С 2017 по 2021 год количество рабочих мест в столице выросло на 4%. В конце прошлого года в городе было зафиксировано 8 млн трудоустроенных горожан. По данным внебюджетных фондов, больше всего за этот период увеличилось число специалистов в ИТ-секторе — на 30%, или на 143 тысячи человек, и в строительстве — на 15%, или на 76 тысяч человек. При этом почти 40% всех рабочих мест было сосредоточено в торговле, науке и финансах", — рассказал он.

Отмечается, что в течение четырех лет в отдельных отраслях сокращалось количество рабочих мест: в госуправлении — на 18 тысяч человек (7%), в финансах — на 26 тысяч человек (4%), в торговле — на 14 тысяч (1%).

Немаловажно, что вместе с ростом количества рабочих мест существует положительная динамика зарплат. Так, в промежуток с 2017 по 2022 гг. заработные платы росли в сферах социальных услуг, здравоохранения, информационных технологий, торговли, административной деятельности и госуправления. Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

"Средний размер заработной платы персонала в сфере здравоохранения и социальных услуг вырос за четыре года на 52,9%, административные работники стали получать на 51,8% больше, а зарплаты в ИТ-секторе и торговле выросли примерно в полтора раза. Также наблюдаются значительные темпы роста зарплат в системе образования, госуправления, финансах и страховании — более чем на 48%. Медленнее всего в этот период росли доходы у занятых в сфере транспорта и хранения — на 22,7%", — сообщил Пуртов.

Как ранее писал Ruposters, мэр Москвы Сергей Собянин одобрил 4 проекта по созданию тысяч рабочих мест в столице. По соглашению инвесторы обязаны создать не менее 3,5 тыс. рабочих мест в результате строительства двух торговых центров на Элеваторной улице и Очаковском шоссе, МФЦ в селе Остафьево и офисно-делового здания в Рублево-Архангельском у деревни Захарково. Инвестиции в 4 проекта оцениваются в 7 млрд рублей, общая площадь объектов будет достигать 55 тыс. кв. метров.