Жена рассказала о разногласиях с родственниками бывшего мужа
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Жена рассказала о разногласиях с родственниками бывшего мужа

Жена рассказала о разногласиях с родственниками бывшего мужа

Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева воспитывает единственную дочку артиста, с которой проживает в квартире исполнителя. Эту недвижимость она ни с кем делить не намерена.

Пара прожила в законном браке больше 10 лет. В 2006 году у Пьера и Валерии родилась дочка Каролина-Кристель. Когда девочке было 11 лет, Калачева подала на развод, объяснив свое решение агрессией со стороны супруга, а также его постоянными изменами. Шоу о жизни пары оказалось скандальным, но после развода они смогли наладить общение ради дочери.

Чего нельзя сказать о родственниках артиста. Впрочем, те жили очень далеко, поэтому постоянного общения Валерии с ними не было. Все ухудшилось после смерти Нарцисса, так как взгляды Валерии на похороны совершенно не совпали с мнением родителей Пьера. А именно они решали, что можно делать, и чего делать нельзя с телом мужчины.



Из-за недоразумений и недопонимания прощание с Пьером срывалось дважды. Валерия уверяет, что каждый раз оплачивала аренду траурного зала (а это, ни много ни мало, 150 тысяч рублей). Деньги ей никто не вернул, и они попросту сгорели. Мероприятие блокировала мать Пьера какими-то официальными бумагами.

Также родственникам не понравился цвет гроба, в котором лежал Пьер – он был белым. Что именно не устроило – неизветно, но это, видимо, связано с африканскими традициями. Не спросив Валерию, они просто заменили выбранный ею гроб на тот, в котором тело Пьера доставят в Камерун.

Ради возможности попрощаться с экс-супругом Валерия пошла на уступки родственникам Нарцисса. Она признается, что не полетит в Камерун на похороны, так как попросту не хочет еще раз видеть родственников Пьера, которые за эти несколько дней успели доставить ей немало хлопот, неприятностей и денежных потерь.


Наверно поэтому на вопрос журналистов, будет ли Валерия делить наследство с родными артиста (а наследницей является ее дочка Каролина), она ответила «нет». По словам Калачевой, квартира и так записана на нее, отдавать даже долю от недвижимости она не планирует. Сами родственники не имеют никакого права на нее претендовать.

Напомним, что сам Пьер родом из Африки, из Республики Камерун. В Россию он переехал несколько лет назад. Он стал настоящей звездой после участия в шоу «Фабрика звезд – 2». Его песня «Шоколадный заяц», которую Пьер исполнил в финальном выступлении, стала настоящим хитом, прославив чернокожего мужчину на всю страну.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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