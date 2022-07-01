Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года

Вадим Карасев

Астрологи рассказали какие сюрпризы готовят звезды прекрасным дамам на этой неделе. Эксперты дали ценные рекомендации, который помогут женщине любого Знака Зодиака обойти проблемы стороной. Все в ваших руках, поэтому их нельзя опускать.

Неделю нельзя назвать простой — хотя бы по той причине, что во вторник Марс и Меркурий совершат свои неблагоприятные транзиты, что сильно отразится на настроении и успехах женщин большинства Знаков. Первое, что вам необходимо — это избавиться от негативных эмоций и накопленного стресса. В противном случае вас могут ожидать большие разочарования.

Женщина-Овен

Жизненные сложности, которые могут преследовать прекрасных Овнов с 4 по 10 июля, не должны их обескураживать — как только Марс войдет в Знак Тельца 5 числа, ситуация в деловой сфере резко измениться. Данный период обещает быть продуктивным, но крайне сложным. Именно поэтому астрологи настоятельно советуют этим женщинам бороться с вирусами сознания, блокирующими энергетику. Особенно важно это для тех дам, которые планируют крупномасштабные проекты, новых дела, требующие мотивации. Так способность к достижению целей у Овнов существенно вырастет.

Женщина-Телец

Для сохранения и приумножения удачи женщинам этого Знака нужно мыслить трезво и нестандартно. Астрологи советуют действовать решительнее. Единственное, о чем следует помнить — это о близких людях, которым на этой неделе может неожиданно потребоваться поддержка. Всем одиноким женщинам этого Знака стоит уделить немного времени поискам второй половинки. Тем, у кого на примете есть мужчина, стоит ознакомиться с советами астрологов о том, как привлечь его внимание по Знаку Зодиака. Это прибавит смелости и уверенность, что в любви играет определяющую роль.

Женщина-Близнецы

Астрологический прогноз для представительниц этого Знака не внушает оптимизма, ведь Меркурий с 5 июля начнет движение в Знаке Рака, что заставит его потерять энергию. С другой стороны, эти женщины смогут пережить события, который расставят многое по своим местам. Да, сейчас прекрасным Близнецы может быть совсем не до работы, потому что ситуация в семье или личной жизни потребует повышенного внимания. Усталость и желание отдыхать могут помешать работе и испортить отношения с окружающими. В такое кризисное время нельзя забывать про внутренние точки опоры.

Женщина-Рак

Чтобы неделя прошла на позитивной ноте, женщинам-Ракам придется научиться объективно оценивать свои возможности. В течении недели будут возникать ситуации, когда потребуется сторонняя помощь или консультация друга, родственника. В тех делах, в которых у женщин-Раков не будет хватать опыта, лучше не проявлять активности. Над семейными неурядицами лучше посидеть и подумать вместе с любимым мужчиной. Нептун, недавно вошедший в ретро-фазу, сулит начало сложного периода. Чтобы не усугублять положение, стоит помнить о пяти вещах, которые нельзя обсуждать с посторонними.

Женщина-Лев

Наступает отличное время для духовного развития, получения новых знаний. Неделя обещает быть богатой на события, но непростой. Чтобы она прошла удачно, важно помнить о народных приметах на понедельник. Возможно, что плохие обстоятельства в итоге принесут Львам удачу и благополучие, причем уже сейчас, на этой неделе. Так что не стоит роптать на судьбу и делать скоропалительные выводы: вполне возможно, что под видом неудачи Нептун подбросит этим женщинам нечто хорошее. Самое главное — не погружаться в меланхолию, иначе можно всё испортить.

Женщина-Дева

Дев ожидает насыщенная и не самая простая неделя. Этим женщинам стоит помнить о важности здорового сна. Любой, даже самый сложный день не оставит ни грамма негатива в душе, если хорошо отдохнуть и восстановить силы за ночь. Девы любят самосовершенствоваться, но наступающая неделя не предоставит им для этого новых возможностей: ретроградность Нептуна и негатив Меркурия сейчас совсем не располагают к обучению. У этих женщин ухудшится память, поэтому им стоит быть внимательнее, особенно в работе с документами.

Женщина-Весы

Ключом к успеху женщин-Весов станет осмотрительность: неделя будет пропитана негативом, способным вылиться в конфликты или, что хуже, в новые проблемы. В отношениях с близкими возможен разлад, ссоры. С другой стороны, звезды и планеты существенно усилят интуицию Весов. Также ночные светила помогут этим женщинам узнать будущее. Очень точными станут гадания на детей и замужество. Не исключены и трения с коллегами, вызванные конкуренцией. Все это послужит стимулом для того, чтобы стать добрее. За доброту Весы получат массу удачи.

Женщина-Скорпион

Приступы активности могут резко сменяться апатией, но сейчас это вполне нормально, учитывая положение планет. Если женщины-Скорпионы они хотят провести месяц плодотворно, им не стоит поддаваться на провокации. Также полезно будет пользоваться камнями-оберегами от порчи и сглаза, поскольку в период с 4 по 10 июля им придется часто встречаться с недобрыми людьми, готовыми на все ради достижения цели. В конце недели прекрасные Скорпионы почувствуют прилив сил и желание сделать что-то хорошее. Не стоит игнорировать эти душевные позывы.

Женщина-Стрелец

Планеты сформируют почву для финансового успеха этих женщин, а также для мелких удач в домашних делах, счастливых случайностей. Произойдет это лишь в самом конце недели. Одерживать победы на любовном поприще будет значительно труднее, поэтому Стрельцам. Которые находятся в поисках, стоит воспользоваться женскими заговорами на привлекательность. Сказать заранее, как сложатся обстоятельства, довольно сложно, поэтому прекрасным Стрельцам лучше не надеяться на приятные случайности. Астрологи советуют идти за мечтой, но не обижая при этом окружающих.

Женщина-Козерог

Первое и самое главное правило для женщин-Козерогов в период с 4 по 10 июля — держать планы в секрете. Если рассказывать о своих амбициях и желаниях подругам или посторонним людям, вероятность достижения успеха станет минимальной. В целом неделю можно назвать удачной — Козероги прекрасного пола будут испытывать приливы вдохновения, счастья. Скорее всего, они будут пребывать в прекрасном расположении духа и с легкостью выдавать гениальные идеи. Планеты наделят представительниц этого Знака верой в себя и большой удачей, так что сейчас самое время переходить от слов к делу.

Женщина-Водолей

Помешать успеху женщин этого Знака может лишь чрезмерное упрямство. Астрологи настоятельно рекомендуют не давить на окружающих: можно получить жесткий отпор и потратить всю энергию на конфликты и полемику. Водолеи прекрасного пола смогут начать движение к целям и изменению жизни в целом. В этом плане им помогут семь шагов к счастью. В жизни прекрасных Водолеев ведущую роль сыграет ретро-Нептун. Астрологи советуют руководствоваться логикой, так как интуиция в ближайшие месяцы и в эти семь дней будет плохим советчиком.

Женщина-Рыбы

Принятие любого решения у женщин-Рыб будет занимать значительно меньше времени. Им удастся просчитывать свои дела на несколько ходов вперед. Вероятность ошибки или срыва планов будет практически нулевая. Стоит сделать упор на креативности. На этой неделе прекрасным Рыбам отлично будут даваться дела, в которых нужен творческий подход. В любви Рыб ждет успех. Многим удастся разжечь новую страсть в сердце любимого мужчины. Другим дамам этого Знака удастся найти вторую половинку.