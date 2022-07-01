Преимущества и недостатки жестяной упаковки
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Жестяная упаковка: преимущества и недостатки

Применение жестяной упаковки – один из наиболее распространенных способов фасовки товара, а также предохранения его от повреждений, воздействия влаги и других внешних факторов. Такая традиционная тара широко применяется в пищевой и фармацевтической промышленности, а также на предприятиях, производящих косметическую и другую продукцию.

Помимо выполнения основной функции жестяная коробка может служить хорошим помощником в продвижении конкретной марки товара и рекламе бренда в целом. Печать на коробках из жести логотипа компании, названия торговой марки или наименования конкретного вида продукции существенно способствует повышению их узнаваемости потребителем при совершении покупки в следующий раз. Также нужно учитывать, что в отличие от большинства видов пластиковой или картонной упаковки жестяная довольно часто не выбрасывается, а используется в домашнем хозяйстве для хранения различных мелочей или других продуктов, поэтому реклама продолжает подсознательно воздействовать на потенциального клиента на протяжении длительного периода времени.

Преимущества жестяной упаковки

Жесть – практичный, легко поддающийся обработке и вторичной переработке материал натурального происхождения, благодаря характеристикам которого упаковка приобретает такие преимущества:

  • Более высокую прочность и устойчивость к деформации при незначительных механических воздействиях по сравнению с упаковкой из картона. Такая характеристика облегчает складирование, позволяя устанавливать продукцию в жестяных упаковках в несколько ярусов, а также снижает риск повреждения тары и ее содержимого при перевозке.

  • Гигиеничность. Обычно для упаковки пищевой продукции применяют луженую оловом сталь. Тончайшее покрытие предохраняет сталь от окисления при контакте с влажной средой и обеспечивает сохранность упакованного пищевого продукта в первоначальном состоянии на протяжении всего срока хранения. Олово – гигиеничный металл, не способный нанести вред здоровью человека, поэтому металлическая упаковка с таким покрытием соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

  • Герметичность. Герметичная упаковка продукции особенно важна не только для предотвращения порчи продукта в результате контакта с внешней средой, но и для сохранения аромата чая, кофе, кондитерских продуктов или парфюмерных товаров.

  • Возможность применения в качестве рекламного носителя. Печать на коробках из жести – относительно несложный процесс. Для нанесения рисунка чаще всего используется офсетная УФ печать, обеспечивая насыщенность и предотвращающая выгорание красок. Также необходимую информацию на поверхности жестяной банки или коробки можно разместить при помощи бумажной наклейки.

  • Возможность производства коробок и банок разных форм и размеров. Технология производства позволяет изготавливать квадратные, прямоугольные, круглые, овальные и другие коробки.

  • Универсальность. Такая упаковка подходит для большинства видов пищевых продуктов, кофе, чая, алкогольных напитков, парфюмерной продукции, канцелярских товаров, бижутерии или ювелирных украшений и многих других товаров.

  • Приемлемую себестоимость, объясняемую простой технологией производства и минимальным количеством расходуемого металла. Впрочем, это правило действует лишь в отношении крупного серийного производства – чем меньше партия производимой упаковки, тем выше будет ее стоимость, поэтому выпуск небольших серий эксклюзивных жестяных коробок обойдется существенно дороже по сравнению с аналогичной продукцией из картона или большинства других материалов.

  • Экологическую безопасность. Металлическая упаковка не выделяет веществ, способных нанести вред окружающей среде и является ценным вторичным сырьем, подлежащим повторной переработке.

  • Соответствие нормам пожарной безопасности.

Во многих случаях немаловажным достоинством становится и презентабельность упаковки из жести. Подаренный дорогой коньяк в жестяном тисненом футляре или металлическая коробка конфет выглядят намного солиднее и дороже. В таких случаях уместным будет нанесение логотипа или рисунка при помощи штамповки, придающей ему рельефность и объемность.

Недостатки жестяной упаковки

Недостатков у жестяной упаковки не так уж много, но они тоже присутствуют. В частности сферу ее применения ограничивают следующие свойства:

  • Высокая вероятность появления ржавчины в случае повреждения защитного слоя.

  • Необходимость применения для производства дорогого оборудования.

  • Низкая устойчивость покрытия из пищевого олова к воздействию кислотных сред.

Подводя итог можно сделать вывод, что применение жестяной упаковки в большинстве случаев вполне оправдано и выгодно производителю одновременно по нескольким причинам.


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