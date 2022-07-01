Знаменитости "нулевых": тогда и сейчас (13 фото)

Вадим Карасев

Герои этой подборки достигли пика славы в "нулевые". Некоторые из них все еще на коне, а другие стали намного реже появляться в свете софитов. Ну и само собой, все они очень изменились, а некоторых и вовсе невозможно узнать. Итак, давайте поглядим на знаменитостей "нулевых" и узнаем, как они переменились с тех пор.Пэрис Хилтон (2004 и 2022)Майли Сайрус (2008 и 2022)Джаред Лето (2006 и 2022)Николь Ричи (2004 и 2022)Эшли Симпсон (2004 и 2022)Билл и Том Каулитц (2008 и 2022)Гвен Стефани (2000 и 2022)Кристина Агилера (2000 и 2022)Деми Ловато (2008 и 2022)Адам Ламберт (2009 и 2022)Брендан Фрейзер (2001 и 2022)Мэттью Перри (2004 и 2022)Генри Кавилл (2002 и 2022)