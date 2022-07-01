Знаменитости "нулевых": тогда и сейчас (13 фото)
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Знаменитости "нулевых": тогда и сейчас (13 фото)

Пэрис Хилтон (2004 и 2022)Герои этой подборки достигли пика славы в "нулевые". Некоторые из них все еще на коне, а другие стали намного реже появляться в свете софитов. Ну и само собой, все они очень изменились, а некоторых и вовсе невозможно узнать. Итак, давайте поглядим на знаменитостей "нулевых" и узнаем, как они переменились с тех пор.

Пэрис Хилтон (2004 и 2022)


Майли Сайрус (2008 и 2022)

Майли Сайрус (2008 и 2022)
Джаред Лето (2006 и 2022)

Джаред Лето (2006 и 2022)
Николь Ричи (2004 и 2022)

Николь Ричи (2004 и 2022)
Эшли Симпсон (2004 и 2022)

Эшли Симпсон (2004 и 2022)
Билл и Том Каулитц (2008 и 2022)

Билл и Том Каулитц (2008 и 2022)
Гвен Стефани (2000 и 2022)

Гвен Стефани (2000 и 2022)
Кристина Агилера (2000 и 2022)

Кристина Агилера (2000 и 2022)
Деми Ловато (2008 и 2022)

Деми Ловато (2008 и 2022)
Адам Ламберт (2009 и 2022)

Адам Ламберт (2009 и 2022)
Брендан Фрейзер (2001 и 2022)

Брендан Фрейзер (2001 и 2022)
Мэттью Перри (2004 и 2022)

Мэттью Перри (2004 и 2022)
Генри Кавилл (2002 и 2022)

Генри Кавилл (2002 и 2022)
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По материалам: триникси

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