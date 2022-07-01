Звезда "Улиц разбитых фонарей" рассказала о тяжелой болезни, из-за которой села в инвалидную коляску

Вадим Карасев

52-летняя звезда "Улиц разбитых фонарей" Анастасия Мельникова сильно изменилась во внешности за последние годы. Поклонники отмечают быстро наступающую старость и болезненный вид актрисы.

Оказывается, дело в серьезной болезни, с которой Анастасия живет уже пять лет. Подробности она решила не уточнять, ссылаясь на слова мамы, которая учила ее, что "деньги, здоровье и личная жизнь — темы, которые не обсуждаются".

Мельникова обещала, что не собирается сдаваться, несмотря на все трудности. А трудности, надо сказать, немалые. Женщина какое-то время даже не могла на ногах стоять.

После операции я какое-то время передвигалась на инвалидной коляске. Господи, сколько я всего успевала! Увидела у Андрея Федорцова ретро-альбомы и после операции решила сделать свой. Заполнила первые сто! Знаете, какая у меня была первая трагедия? Я научилась варить кофе сидя, но достать кофейную чашку с верхней полки не могла. Пришлось довольствоваться чайной.



Анастасия Мельникова прокомментировала свой лишний вес

Актриса понимает, что набрала лишние килограммы, однако утверждает, что делает все, чтобы выглядеть лучше. "Но, несмотря на обстоятельства, перед операцией я даже сделала маникюр. После того как отошла от наркоза, выглядела очень патриотично — белый гипс, синие пальцы, ярко-красный лак", — рассказала она.

А вес, между прочим, тоже входит в ее "программу красоты". Анастасия предпочитает полноту, нежели обвисшую постаревшую кожу.

Что касается веса — иногда лучше полнота, чем морщины и дряблая кожа.

Мельникова высказала мнение о пластических операциях

Несмотря на все проблемы из-за болезни и потерю былой внешности, актриса не собирается ложиться под нож хирурга. Анастасия считает, что лучше уж быть некрасивой, чем неестественной.

Я дико переживаю из-за того, что у меня отеки, меня выводит из себя, когда что-то не то с кожей, когда цвет не тот. Все это бесит! Но пластические операции делать никогда не буду — пусть будет обезьянье лицо. Пусть будут морщины, но не будет стыдно, что я надутая кукла.