1100 стартап-проектов предложили школьники и студенты в молодёжных акселераторах Сбера
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1100 стартап-проектов предложили школьники и студенты в молодёжных акселераторах Сбера

Школьники и студенты, участники молодёжных акселераторов SberZ* и SberStudent**, прошли обучение основам предпринимательства, объединились в команды и предложили 1100 оформленных идей для технологического бизнеса. Из них 29 идей принадлежат ребятам из регионов присутствия Байкальского банка.

Как сообщает пресс-служба Байкальского банка ПАО Сбербанк, эксперты оценили заявки и отобрали 260 наиболее проработанных и перспективных из них. Команды, прошедшие во второй этап, получат персональных наставников и за десять недель создадут MVP*** своих проектов.

На первом этапе 55 тысяч молодых людей узнали, как сформировать и проверить гипотезы, как определить целевую аудиторию, оценить рынок и спланировать финансы, а затем предложили идеи для технологического бизнеса в различных индустриях: образовании, ретейле, спорте, медицине и т. д. Большинство из них предполагают использование AI****, блокчейна, роботов и AR/VR*****-технологий. От территорий присутствия Байкальского банка было подано 3500 заявок на участие.

Для прохождения второго этапе выбрано 1300 молодых людей из регионов страны, в том числе из территорий присутствия Байкальского банка: Иркутской области (две проектные команды), Республики Бурятия (две проектные команды), республики САХА (Якутия) (одна проектная команда) и Забайкальского края (три проектные команды). Они получат персональных наставников из числа опытных трекеров, вместе с ними создадут MVP и достигнут первых бизнес-результатов (продаж, предзаказов, договорённостей о пилотировании или создадут прототипы устройств). Те, кто разрабатывает продукты в области ИИ и социальных проектов, дополнительно получат профильные консультации от партнёров — Академии искусственного интеллекта для школьников и Российского общества «Знание».

Осенью лучшие стартапы будут представлены топ-менеджменту Сбера, ректорам топ-вузов, представителям крупнейших российских корпораций и инвесторам на демодне. Победители привлекут первые инвестиции, интегрируют свои решения в компании экосистемы Сбера, школьники получат дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в вузы, а представители студенческих команд — гранты от Moscow Seed Fund******.

ПАО Сбербанк

Байкальский банк ПАО Сбербанк
* SberZ – СберЗет
** SberStudent – СберСтудент
*** MVP – МВП
**** AI – Искусственный интеллект
***** AR/VR – АР/ВР
****** Moscow Seed Fund - Фонд развития венчурного инвестирования города Москвы

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По материалам: irk

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