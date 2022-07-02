15 фотографий девушек, до и после того, как они решили раскрасить будни и выбрали для себя яркий цвет волос
Цвет волос играет немаловажную роль в том, как окружающие люди воспринимают наш образ. И сегодня мы решили собрать для вас примеры случаев, когда девушки решили добавить красок в серые будни и не просто перекраситься, а выбрать что-то необычное. Оттенки синего и розового, акценты и смелые сочетания — всё это вы найдёте здесь.
Жизнь в розовом цвете
Один яркий цвет сменили на другой
Розовый и жёлтый
Яркость, смешанная с естественностью
Подобные яркие акценты — отличное решение для тех, кто устал от естественного цвета волос, но не готов к слишком радикальным переменам.
Когда не можешь остановиться на одном оттенке
Мальвина
Больше огня
Яркие акценты
Оттенки красного
Огненные переливы
Красное и чёрное
Розовые брызги
Цвета, вдохновлённые опалом
Пастельный синий цвет и яркие всполохи других цветов, которые напоминают переливы опала. Результат получился просто магический.
Синие кудри
Райская птичка
А здесь вы можете найти работы парикмахера, которая делает клиенткам исключительно короткие стрижки.