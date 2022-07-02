15 фотографий девушек, до и после того, как они решили раскрасить будни и выбрали для себя яркий цвет волос

Цвет волос играет немаловажную роль в том, как окружающие люди воспринимают наш образ. И сегодня мы решили собрать для вас примеры случаев, когда девушки решили добавить красок в серые будни и не просто перекраситься, а выбрать что-то необычное. Оттенки синего и розового, акценты и смелые сочетания — всё это вы найдёте здесь.

Жизнь в розовом цвете

Один яркий цвет сменили на другой

Розовый и жёлтый

Яркость, смешанная с естественностью

Подобные яркие акценты — отличное решение для тех, кто устал от естественного цвета волос, но не готов к слишком радикальным переменам.

Когда не можешь остановиться на одном оттенке

Мальвина

Больше огня

Яркие акценты

Оттенки красного

Огненные переливы

Красное и чёрное

Розовые брызги

Цвета, вдохновлённые опалом

Пастельный синий цвет и яркие всполохи других цветов, которые напоминают переливы опала. Результат получился просто магический.

Синие кудри

Райская птичка

А здесь вы можете найти работы парикмахера, которая делает клиенткам исключительно короткие стрижки.