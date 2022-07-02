16 безумно красивых станций метро, дизайн которых — отдельная достопримечательность города
Современная архитектура не перестаёт удивлять. Вы наверняка встречали фото дома в форме рояля, плавучего ресторана в виде кита или теннисного корта, спрятанного под водой, в которой плавают настоящие морские жители. Да, это настоящее искусство! Но удивить способна не только надземная, но и подземная архитектура. Подтверждение тому — уникальные станции метро, расположенные в разных уголках планеты.
Станция метро, чей потолок напоминает песочные рельефы в пустыне. Находится в Ширазе, Иран
Стокгольмский метрополитен — удивительное чудо света, на которое невозможно налюбоваться
Этот метрополитен называют самой длинной «художественной галереей» в мире
Целых 90 станций метро (из 100 имеющихся) предоставляют гостям города возможность ознакомиться с творческим виденьем представителей различных направлений искусства.
Стокгольмское метро ежегодно привлекает в Швецию миллионы туристов
Стокгольмская подземка — это один из самых красивых и необычных метрополитенов мира. Многие станции настолько креативны по своему оформлению, что их можно легко спутать с декорацией к фантастическому фильму о будущем.
Метро в канадском Монреале впечатляет футуристичными фигурами
Московское метро выдержано в строгой, но современной стилистике
Из станции метро в Будапеште получился настоящий космический туннель, Венгрия
Станция искусств метро Толедо в Неаполе, Италия
Удивительное оформление получилось создать за счёт специальной подсветки, включающей синие и серебряные оттенки. Причудливая оптическая иллюзия позволяет почувствовать себя под бескрайним звёздным небом или под толщей океанической воды.
Невероятно красивая станция метро Гаосюн, находящаяся в Тайване
Ламповая станция Сити-холл в Нью-Йорке, США
Станция Сити-Холл является одной из самых красивых в Нью-Йорке. К сожалению, она не работает. Закруглённая форма подземки сыграла с ней злую шутку. С появлением современных поездов было принято решение удлинить платформы действующих станций. С Сити-Холл такой трюк провернуть не удалось.
Закрыли подземку в 1945 году. Однако туристам посетить её можно в любое удобное время.
Станция «Арз-э-Метье» в Париже перенесёт вас в мир стимпанка
Станция метро «Кейланиеми», находящаяся в Хельсинки, перенесёт вас в матрицу
Станция «Аточа» в Мадриде превращена в настоящий ботанический сад, Испания
Удивительное оформление станции в Сиднее, Австралия
Замечательный восточный колорит в оформлении станции метро в Ташкенте, Узбекистан
Станция метро «Автово», Санкт-Петербург
По первоначальному проекту станцию предполагалось украсить 80 хрустальными колоннами с подсветкой изнутри, но под давлением модернистов план так и не был реализован.
Метро в чешской Праге оформлено скромно, но стильно. Его дизайн напоминает популярную игрушку поп-ит
Красочная станция метро в Гамбурге, Германия
Здесь вы можете посмотреть на удивительные скульптуры разных стран мира, которые были созданы для того, чтобы потрясать воображение.