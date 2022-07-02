16 безумно красивых станций метро, дизайн которых — отдельная достопримечательность города
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16 безумно красивых станций метро, дизайн которых — отдельная достопримечательность города

16 безумно красивых станций метро, дизайн которых — отдельная достопримечательность города

Современная архитектура не перестаёт удивлять. Вы наверняка встречали фото дома в форме рояля, плавучего ресторана в виде кита или теннисного корта, спрятанного под водой, в которой плавают настоящие морские жители. Да, это настоящее искусство! Но удивить способна не только надземная, но и подземная архитектура. Подтверждение тому — уникальные станции метро, расположенные в разных уголках планеты.

Станция метро, чей потолок напоминает песочные рельефы в пустыне. Находится в Ширазе, Иран

Стокгольмский метрополитен — удивительное чудо света, на которое невозможно налюбоваться

Этот метрополитен называют самой длинной «художественной галереей» в мире

Целых 90 станций метро (из 100 имеющихся) предоставляют гостям города возможность ознакомиться с творческим виденьем представителей различных направлений искусства.

Стокгольмское метро ежегодно привлекает в Швецию миллионы туристов

Стокгольмская подземка — это один из самых красивых и необычных метрополитенов мира. Многие станции настолько креативны по своему оформлению, что их можно легко спутать с декорацией к фантастическому фильму о будущем.

Метро в канадском Монреале впечатляет футуристичными фигурами

Московское метро выдержано в строгой, но современной стилистике

Из станции метро в Будапеште получился настоящий космический туннель, Венгрия

Станция искусств метро Толедо в Неаполе, Италия

Удивительное оформление получилось создать за счёт специальной подсветки, включающей синие и серебряные оттенки. Причудливая оптическая иллюзия позволяет почувствовать себя под бескрайним звёздным небом или под толщей океанической воды.

Невероятно красивая станция метро Гаосюн, находящаяся в Тайване

Ламповая станция Сити-холл в Нью-Йорке, США

Станция Сити-Холл является одной из самых красивых в Нью-Йорке. К сожалению, она не работает. Закруглённая форма подземки сыграла с ней злую шутку. С появлением современных поездов было принято решение удлинить платформы действующих станций. С Сити-Холл такой трюк провернуть не удалось.

Закрыли подземку в 1945 году. Однако туристам посетить её можно в любое удобное время.

Станция «Арз-э-Метье» в Париже перенесёт вас в мир стимпанка

Станция метро «Кейланиеми», находящаяся в Хельсинки, перенесёт вас в матрицу

Станция «Аточа» в Мадриде превращена в настоящий ботанический сад, Испания

Удивительное оформление станции в Сиднее, Австралия

Замечательный восточный колорит в оформлении станции метро в Ташкенте, Узбекистан

Станция метро «Автово», Санкт-Петербург

По первоначальному проекту станцию предполагалось украсить 80 хрустальными колоннами с подсветкой изнутри, но под давлением модернистов план так и не был реализован.

Метро в чешской Праге оформлено скромно, но стильно. Его дизайн  напоминает популярную игрушку поп-ит

Красочная станция метро в Гамбурге, Германия

Здесь вы можете посмотреть на удивительные скульптуры разных стран мира, которые были созданы для того, чтобы потрясать воображение.

# Интересное
По материалам: twizz

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