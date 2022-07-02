Алла Пугачева обманом спасла подругу

Певица Алла Пугачева помогает близким людям. Подруга детства Аллы Пугачевой телеведущая Кира Прошутинская рассказала, что народная артистка всю жизнь выручает людей, близких ей по духу, ничего не требуя взамен. О ее доброте ходят легенды в окружении певицы. Вот и ее когда-то она спасла. Однажды Кира Прошутинская оказалась в очень тяжелой ситуации, ей необходимо было срочно нанять дорогих адвокатов, а денег не было. Алла Пугачева предложила ей деньги, но она отказалась.Тогда Пугачева пошла на хитрость и учредила конкурс на лучший рассказ, предложив Кире Прошутинской принять в нем участие. Естественно, что главный денежный приз получила нуждающаяся подруга. «Потом я пыталась у нее узнать, не придумала ли она этот приз специально для меня. И она со смехом мне ответила: «Рассказ правда был хороший!» <…> Она — спасатель и спаситель, просто, без ожидания благодарности, она делает добрые дела, и я много раз ощущала это в своей непростой жизни», — рассказала Прошутинская «МК.ru».