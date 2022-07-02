Анна Нетребко устроила вечеринку в честь прощания с особняком
Сегодня, 22:10
Оперная певица Анна Нетребко закатила вечеринку. Анна планирует купить в Вене другую квартиру, поэтому старая сейчас выставлена на продажу. А пока новый хозяин не найден, певица устроила в пентхаусе грандиозный праздник. Оперная дива организовала прощальную вечеринку в пентхаусе в центре Вены. Как известно, недавно звезда выставила жилплощадь на продажу. По всей видимости, артистка закатила праздник дома, чтобы таким образом расстаться с апартаментами с видом на францисканскую церковь. Отметим, жилье площадью в 225 квадратных метров, оценивается в почти четыре миллионов евро.
В доме знаменитости есть выход на крышу, откуда открывается потрясающий вид на Вену. Именно на последнем этаже собрались друзья Анны. Певица наслаждалась обществом любимых людей, вместе они встречали закат, а когда стало темно, зажгли свечи. Так, шумная вечеринка переросла в романтический вечер. «И где бы я ни была — в моем доме будет много гостей, веселья и счастья. Более 30 человек, прекрасных людей и друзей были вчера на нашей террасе. Разных возрастов и национальностей. Все счастливы, прекрасное лето!» — написала в соцсетях Нетребко. 50-летняя дива угощала друзей разными блюдами. Стол ломился от разных закусок, пирожков, салатов, фруктов и десертов. Анна старалась уделять внимание каждому, кто пришел на ее праздник. В какой-то момент она даже взобралась повыше и пускала мыльные пузыри, чтобы подарить гостям позитивные эмоции. Как известно, в свете последних событий Анна Нетребко нелестно высказалась о России, после чего столкнулась с жесткой критикой в свой адрес со стороны соотечественников. Звезде пришлось признаться, что на такой шаг она пошла ради того, чтобы не лишиться престижной работы в Европе.
По материалам: z-aya