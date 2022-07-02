Анна Нетребко устроила вечеринку в честь прощания с особняком

Оперная певица Анна Нетребко закатила вечеринку. Анна планирует купить в Вене другую квартиру, поэтому старая сейчас выставлена на продажу. А пока новый хозяин не найден, певица устроила в пентхаусе грандиозный праздник. Оперная дива организовала прощальную вечеринку в пентхаусе в центре Вены. Как известно, недавно звезда выставила жилплощадь на продажу. По всей видимости, артистка закатила праздник дома, чтобы таким образом расстаться с апартаментами с видом на францисканскую церковь. Отметим, жилье площадью в 225 квадратных метров, оценивается в почти четыре миллионов евро.В доме знаменитости есть выход на крышу, откуда открывается потрясающий вид на Вену. Именно на последнем этаже собрались друзья Анны. Певица наслаждалась обществом любимых людей, вместе они встречали закат, а когда стало темно, зажгли свечи. Так, шумная вечеринка переросла в романтический вечер. «И где бы я ни была — в моем доме будет много гостей, веселья и счастья. Более 30 человек, прекрасных людей и друзей были вчера на нашей террасе. Разных возрастов и национальностей. Все счастливы, прекрасное лето!» — написала в соцсетях Нетребко. 50-летняя дива угощала друзей разными блюдами. Стол ломился от разных закусок, пирожков, салатов, фруктов и десертов. Анна старалась уделять внимание каждому, кто пришел на ее праздник. В какой-то момент она даже взобралась повыше и пускала мыльные пузыри, чтобы подарить гостям позитивные эмоции. Как известно, в свете последних событий Анна Нетребко нелестно высказалась о России, после чего столкнулась с жесткой критикой в свой адрес со стороны соотечественников. Звезде пришлось признаться, что на такой шаг она пошла ради того, чтобы не лишиться престижной работы в Европе.