Анна Нетребко устроила вечеринку в честь прощания с особняком
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анна Нетребко устроила вечеринку в честь прощания с особняком

Анна Нетребко устроила вечеринку в честь прощания с особняком
Оперная певица Анна Нетребко закатила вечеринку. Анна планирует купить в Вене другую квартиру, поэтому старая сейчас выставлена на продажу. А пока новый хозяин не найден, певица устроила в пентхаусе грандиозный праздник. Оперная дива организовала прощальную вечеринку в пентхаусе в центре Вены. Как известно, недавно звезда выставила жилплощадь на продажу. По всей видимости, артистка закатила праздник дома, чтобы таким образом расстаться с апартаментами с видом на францисканскую церковь. Отметим, жилье площадью в 225 квадратных метров, оценивается в почти четыре миллионов евро.
В доме знаменитости есть выход на крышу, откуда открывается потрясающий вид на Вену. Именно на последнем этаже собрались друзья Анны. Певица наслаждалась обществом любимых людей, вместе они встречали закат, а когда стало темно, зажгли свечи. Так, шумная вечеринка переросла в романтический вечер. «И где бы я ни была — в моем доме будет много гостей, веселья и счастья. Более 30 человек, прекрасных людей и друзей были вчера на нашей террасе. Разных возрастов и национальностей. Все счастливы, прекрасное лето!» — написала в соцсетях Нетребко. 50-летняя дива угощала друзей разными блюдами. Стол ломился от разных закусок, пирожков, салатов, фруктов и десертов. Анна старалась уделять внимание каждому, кто пришел на ее праздник. В какой-то момент она даже взобралась повыше и пускала мыльные пузыри, чтобы подарить гостям позитивные эмоции. Как известно, в свете последних событий Анна Нетребко нелестно высказалась о России, после чего столкнулась с жесткой критикой в свой адрес со стороны соотечественников. Звезде пришлось признаться, что на такой шаг она пошла ради того, чтобы не лишиться престижной работы в Европе.
# Шоу-бизнес Нетребко Анна
По материалам: z-aya

Последние новости

Усадьба Римского-Корсакова загорелась в Псковской области
Усадьба Римского-Корсакова загорелась в Псковской области
Новый уровень битбокса
Новый уровень битбокса
Егор Крид загремел в больницу
Егор Крид загремел в больницу
Четыре истребителя Израиля нанесли удар по Сирии
Четыре истребителя Израиля нанесли удар по Сирии
Асмус высказалась об эмиграции из России
Асмус высказалась об эмиграции из России
Как с помощью продуктов можно улучшить настроение и избавиться от депрессии
Как с помощью продуктов можно улучшить настроение и избавиться от
ЧП: Умер создатель Чебурашки
ЧП: Умер создатель Чебурашки
Кристина Асмус рассказала о тяжестях съемок
Кристина Асмус рассказала о тяжестях съемок
Анна Нетребко устроила вечеринку в честь прощания с особняком
Анна Нетребко устроила вечеринку в честь прощания с особняком
Дочка Александра Серова сбежала от папы
Дочка Александра Серова сбежала от папы
Юрий Шатунов сильно боялся рано умереть
Юрий Шатунов сильно боялся рано умереть
От белья до декора: 7 вещей для романтического ужина
От белья до декора: 7 вещей для романтического ужина

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева запечатлела забавное развлечение дочери
Лера Кудрявцева запечатлела забавное развлечение дочери
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что принесет Близнецам 2,07,22
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что принесет Близнецам 2,07,22
Сергей Жуков признался, что врачи его здорово напугали
Сергей Жуков признался, что врачи его здорово напугали
Оксана Федорова показала фигуру на пляжном фото из Сочи
Оксана Федорова показала фигуру на пляжном фото из Сочи
Российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона
Российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона

Еще по теме

Анна Нетребко вернулась встречать Рождество в Вену: нарядная елка и дружеские селфи
Анна Нетребко распродает имущество
Анна Нетребко с семьей встретит Новый год в "нелепых свитерах" в США
Анна Нетребко готовится к Рождеству с мужем Юсифом Эйвазовым, сыном и друзьями