Анонсирована The Evil One – The Man with the White Eyes для Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Независимая студия RedDeer.Games объявила о планах выпустить игру по книге польского автора Леопольда Тирманда — «Злой». Игра получила название The Evil One – The Man with the White Eyes, и ее релиз запланирован на Xbox Series X | S, Playstation 5, Switch и PC. Разработка игры ведется на движке Unreal Engine 5.

«Злой» — криминальный роман про Варшаву 60-х годов. В нем рассказывается о преступности, которая захлестнула улицы города, угрожая жизни и благополучию горожан. Однако, неожиданно у бандитов появляется новый враг, которого они назвали «Злой». Он лично расправляется с бандитами, и теперь за ним охотятся все — и милиция, и преступники.

The Evil One — The Man with the White Eyes — это изометрическая приключенческая игра. Известно, что ее прохождение займет порядка 10 часов. В игре обещают 6 крупных локаций и около 50 заданий. Когда она выйдет — неизвестно.