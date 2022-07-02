Анонсирована The Evil One – The Man with the White Eyes для Xbox Series X | S
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анонсирована The Evil One – The Man with the White Eyes для Xbox Series X | S

Анонсирована The Evil One – The Man with the White Eyes для Xbox Series X | S


Независимая студия RedDeer.Games объявила о планах выпустить игру по книге польского автора Леопольда Тирманда — «Злой». Игра получила название The Evil One – The Man with the White Eyes, и ее релиз запланирован на Xbox Series X | S, Playstation 5, Switch и PC. Разработка игры ведется на движке Unreal Engine 5.

«Злой» — криминальный роман про Варшаву 60-х годов. В нем рассказывается о преступности, которая захлестнула улицы города, угрожая жизни и благополучию горожан. Однако, неожиданно у бандитов появляется новый враг, которого они назвали «Злой». Он лично расправляется с бандитами, и теперь за ним охотятся все — и милиция, и преступники.

The Evil One — The Man with the White Eyes — это изометрическая приключенческая игра. Известно, что ее прохождение займет порядка 10 часов. В игре обещают 6 крупных локаций и около 50 заданий. Когда она выйдет — неизвестно.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Чем можно засадить грядки в июле: полезные советы
Чем можно засадить грядки в июле: полезные советы
Последние новости Донбасса: западные эксперты ждут полного окружения ВСУ в Лисичанске
Последние новости Донбасса: западные эксперты ждут полного окружения
FTX US заключила сделку с BlockFi с возможностью покупки платформы
FTX US заключила сделку с BlockFi с возможностью покупки платформы
Таро-прогноз на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Таро-прогноз на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Романтическая комедия из Турции, белокурая Наталия Орейро в гробу. Топ-10 сериалов июля
Романтическая комедия из Турции, белокурая Наталия Орейро в гробу.
Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин в стране
Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин в стране
Стало известно об опасениях Берлина по поводу смены баланса в ЕС из-за Украины
Стало известно об опасениях Берлина по поводу смены баланса в ЕС
Анонсирована The Evil One – The Man with the White Eyes для Xbox Series X | S
Анонсирована The Evil One – The Man with the White Eyes для Xbox
Экономист оценил отказ Германии от российского газа в один триллион евро
Экономист оценил отказ Германии от российского газа в один триллион
Усадьба Римского-Корсакова загорелась в Псковской области
Усадьба Римского-Корсакова загорелась в Псковской области
Новый уровень битбокса
Новый уровень битбокса
Егор Крид загремел в больницу
Егор Крид загремел в больницу

Топ на сегодня

Сергей Жуков признался, что врачи его здорово напугали
Сергей Жуков признался, что врачи его здорово напугали
В России увековечат память расшифровавшего письменность майя энтографа
В России увековечат память расшифровавшего письменность майя энтографа
Историк заявила о нежелании восточных немцев воспринимать Россию как врага
Историк заявила о нежелании восточных немцев воспринимать Россию как
Подборка гифок (25 гифок) - 01.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 01.07.2022
Алла Пугачева обманом спасла подругу
Алла Пугачева обманом спасла подругу

Еще по теме

Экшен Evil West про вампиров на Диком Западе выходит в сентябре
Сравнение Evil Dead: The Game на консолях Xbox и Playstation
White Shadows выходит на Xbox Series X | S и PC уже 7 декабря
Обновление Resident Evil 3 Remake до Xbox Series X | S близко к релизу