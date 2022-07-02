Асмус высказалась об эмиграции из России
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Асмус высказалась об эмиграции из России

Асмус высказалась об эмиграции из РоссииАктриса Кристина Асмус заявила, что никогда не задумывалась об эмиграции из России

Известная актриса Кристина Асмус порассуждала об эмиграции из России. Ее слова передает KP.RU.

Звезда заявила, что не задумывалась о том, чтобы покинуть страну. «Передо мной никогда не стоял вопрос об отъезде куда-либо из России. Только экспедиции в рамках съемок», — заверила Асмус в ходе общения с журналистами после представления им нового фильма «Булки» со своим участием. Отмечается, что актриса отказалась высказываться об уехавших из РФ знаменитостях.

Ранее актер и бывший член жюри КВН Леонид Ярмольник прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы покинул Россию. Он назвал такие публикации дезинформацией и подчеркнул, что воспринимает их с грустью.

Перед этим в СМИ появилась информация об эмиграции ряда знаменитостей. В частности, сообщалось, что из России уехала исполнительница Алла Пугачева и певец Валерий Меладзе, журналистка Ксения Собчак, телеведущие Иван Ургант и Ольга Бузова. Все они позже опровергли эти утверждения. Вместе с тем актриса Чулпан Хаматова заявила, что покинула страну и пока не намерена возвращаться.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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