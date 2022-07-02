Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин в стране
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Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин в стране

Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин в странеБайден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин на фоне «глобальных угроз»

Президент США Джо Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин. Соответствующее послание он опубликовал в официальном аккаунте в Twitter.

«Снизьте цену, которую вы берете на заправке, чтобы она соответствовала цене, которую вы платите за продукт», — написал американский лидер. Байден отметил, что это необходимо сделать немедленно, поскольку «сейчас время войны и глобальных угроз».

Ранее Джо Байден выступил с призывом к американским нефтеперерабатывающим заводам увеличить производство бензина на фоне роста цен на топливо на внутреннем рынке. Кроме того, глава Белого дома обращался с просьбой к Конгрессу и властям штатов временно отменить в стране топливный налог. Он уверен, что отмена топливного налога — далеко не единственная мера, которую можно принять для снижения расходов населения и поддержки американцев в условиях рекордной за несколько десятилетий инфляции.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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