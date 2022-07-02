Бигрина боится грубых игр Ромашова

Вадим Карасев

Некоторое время назад в эфирах все-таки начали демонстрировать настоящие взаимоотношения между Анастасией Бигриной и Евгением Ромашовым, которые уже через три недели планируют связать себя узами брака. В итоге стало известно, что Женя бил Бигрину головой о бортик во время купания в бассейне, прилюдно оскорблял её и унижал, кричал, обидел своими насмешками, зная, что девушка серьёзно переживает из-за своих близких друзей, которым не удастся приехать на свадьбу.Ромашов выбрал достаточно странную позицию. С одной стороны кажется, что он просто играет с Анастасией и регулярно спрашивает, как она сама относится к подобным забавам. Но с другой стороны он часто желает почувствовать своё превосходство, из-за чего делает девушке больно, а потом как бы утешает её и успокаивает. Подобная ситуация была и с Юлией Белой, когда Ромашов обижал её, а потом успокаивал и прижимал к себе.В одном из эфиров он назвал Настю неблагодарной свиньёй, так как он готовит еду, а она её не ест. Таким образом Ромашов пытался успокоить Бигрину, которая рыдала в туалете. Вечером девушка вновь плакала. Спустя день Женя довёл свою невесту до побега с телестройки. Интересно, в какой ситуации парень играет на камеры? Когда делает своей девушке больно или когда пытается казаться добрым и любящим?