Блюда национальной кухни, родиной которых являются совсем другие страны (10 фото)

Вадим Карасев

Почти у всех людей круассаны ассоциируются с Францией, а паста - с Италией. Эту еду принято считать блюдами их национальной кухни. Однако, их исторической родиной являются совсем другие страны. Например, вы знали, что мороженное впервые приготовили не в Италии, а в Монголии? Итак, давайте узнаем в каких странах придумали прочие известные вкусности. Будет вкусно и интересно.Круассанытрана, где придумали блюдо по нашему мнению: ФранцияНастоящая страна происхождения: АвстрияКруассаны глубоко укоренились во французской культуре, но на самом деле были созданы в Вене. Считается, что прототипом круассанов послужили австрийские рулетики кипферл. Историки считают, что угощение в форме полумесяца выпекали в монастырских пекарнях. Это угощение считалось частью религиозных обычаев и являлось Пасхальной выпечкой. Первое упоминание о кипферл относится к XII веку.Рыба и чипсыСтрана, где придумали блюдо по нашему мнению: ВеликобританияНастоящая страна происхождения: ПортугалияРыба с жареным картофелем стала настолько британским продуктом питания, что во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль освободил это блюдо от нормирования. Но что удивительно — это блюдо вовсе не британское, а португальское. Считается, что именно португальские евреи-шепарды, спасаясь от религиозных преследований, привезли в Британию в 1400-х годах старинное андалузское блюдо под названием пескадо фрито. Белую рыбу жарили в тонком слое муки, а когда картофель стал популярным в 1800-х годах, то тогда-то он и стал идеальным гарниром.МороженоеСтрана, где придумали блюдо по нашему мнению: ИталияНастоящая страна происхождения: МонголияИтальянцы известны во всем мире качеством своего мороженого и джелато, поэтому совсем неудивительно, что родиной мороженого принято считать Италию. Тем не менее, как гласит история, истинной родиной десерта является Монголия.Монгольское мороженое было не совсем тем, которое мы знаем и любим сегодня. К слову, получился десерт совершенно случайно. Говорят, что монгольские всадники везли молоко буйвола или яка через пустыню Гоби вместе с остальной провизией. Когда температура воздуха падала, они продолжали скакать, а взбиваемое движением молоко замерзало. По мере того, как монгольская империя расширялась, росла и популярность этой новой сладости. Считается, что Марко Поло привёз эту идею в Италию в конце 13-го века.ПастаСтрана, где придумали блюдо по нашему мнению: ИталияНастоящая страна происхождения: КитайПринято считать, что паста начала набирать популярность в Италии примерно в 13 веке. Скорее всего, паста была завезена сюда европейскими путешественниками, а они в свою очередь, вероятно, открыли для себя яичную лапшу благодаря арабам-кочевникам, которые завезли ранние формы пасты на запад из Азии.Стоит отдать должное Италии, которая методом проб и ошибок усовершенствовала яичную лапшу, добавив твёрдые сорта пшеницы, благодаря чему макаронные изделия стали доступными, универсальными, а так же приобрели длительный срок хранения.ПончикиСтрана, где придумали блюдо по нашему мнению: США (Нью-Йорк)Настоящая страна происхождения: ГрецияDunkin’ Donuts и Krispy Kreme — всего лишь пара крупных американских брендов, которые сделали себе мировое имя исключительно за счёт продажи этого невероятного десерта. На самом деле сердце пончика лежит в Греции. Лукумадес, как их называют, представляют собой маленькие шарики из теста, покрытые медом и грецкими орехами. Они считаются старейшим зарегистрированным десертом, начиная с первых Олимпийских игр в 776 году до н.э., где их давали победителям в качестве «медовых медалей».ВиндалуСтрана, где придумали блюдо по нашему мнению: ИндияНастоящая страна происхождения: ПортугалияВиндалу является фаворитом индийской еды на вынос и считается чуть не традиционным блюдом. На самом деле, это блюдо было завезено в регион Гоа в Индии португальскими поселенцами в 15 веке, а в Португалии его ели на протяжении столетий до этого события. Поскольку в Индии не было винного уксуса, вместо него использовались ингредиенты местного производства, такие как тамаринд, черный перец и кардамон.Яйца по-шотландскиСтрана, где придумали блюдо по нашему мнению: ШотландияНастоящая страна происхождения: ИндияНепонятно, как эти мясные красавцы попали под шотландский флаг, но факт остаётся фактом — яйцо по-шотландски плотно вошло в традиционное меню, несмотря на свою маленькую тайну. Считается, что вдохновителем послужило блюдо наргизи кофта, которое впервые упоминается в индийской культуре около 500 г. до н.э. Блюдо это состоит из сваренного вкрутую яйца внутри приправленного специями мяса. Вероятно, британцы столкнулись с наргизи кофта во время путешествия по Индии спустя несколько столетий и с радостью переняли этот простой, но вкусный рецепт.Тикка МасалаСтрана, где придумали блюдо по нашему мнению: БангладешНастоящая страна происхождения: ШотландияКуриная тикка возникла на Индийском субконтиненте во времена Империи Мунгалов (район, ныне известный как Бангладеш), и стала популярной примерно в 1600-х годах, что хорошо задокументировано. Но тикка масала — это совсем другое. Обычная тикка представляет собой сухое блюдо из маринованного в специях мяса, приготовленного на углях. А вот тикка масала получается пикантной, сочной и сливочной. Говорят, что в 1970-х годах в Глазго работал индийский шеф-повар, и именно там он разработал блюдо, которое жители Запада считают настоящим индийско-бангладешским угощением.Шведские фрикаделькиСтрана, где придумали блюдо по нашему мнению: ШвецияНастоящая страна происхождения: ТурцияЭто блюдо звучит, как один из самых символичных экспортных товаров скандинавской страны, но на самом деле фрикадельки происходят из региона, который сейчас известен как Турция. Имеется в виду именно рецепт, позаимствованный у турок.Говорят, что турецкий рецепт был привезен в Скандинавию в 18 веке королём Карлом XII. Известные как köfte, турецкие фрикадельки готовятся из говядины и баранины с обычными ингредиентами, такими как лук, яйца, петрушка, панировочные сухари и соль, шведские же современные фрикадельки обычно готовят из свинины.ЧурросСтрана, где придумали блюдо по нашему мнению: ИспанияНастоящая страна происхождения: КитайЧуррос — основной продукт испанской уличной кухни во всём мире, но на самом деле это вовсе не испанский десерт.На самом деле, прототипом этого блюда является вариант любимого китайского завтрака, ютяо, который на самом деле скорее слегка солёный, чем сладкий. Обжаренные во фритюре полоски теста были привезены в Испанию через Португалию в 17 веке, где повара использовали насадку в форме звезды для выдавливания теста. Вот так чуррос и превратилось в сладкое лакомство, которое мы знаем сегодня.