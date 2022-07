Bloomberg узнал о предложении BlockFi со стороны Ledn

К испытывающей финансовые проблемы криптолендинговой компании BlockFi с предложением сделки обратилась конкурирующая платформа Ledn. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, криптобиржа FTX Сэма Бэнкмана-Фрида ведет переговоры с BlockFi о потенциальном приобретении. CNBC указал, что предполагаемая сумма покупки составляет $25 млн, тогда как в марте 2021 года оценка компании достигла $3 млрд.

Соучредитель и CEO BlockFi Зак Принс опроверг сообщения:

"На рынке ходит много слухов — могу на 100% подтвердить, что нас не продают за $25 млн. Призываю всех доверять только информации непосредственно от BlockFi. Мы расскажем больше, как только сможем".

