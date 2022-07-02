Bloomberg узнал о предложении BlockFi со стороны Ledn

К испытывающей финансовые проблемы криптолендинговой компании BlockFi с предложением сделки обратилась конкурирующая платформа Ledn. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, криптобиржа FTX Сэма Бэнкмана-Фрида ведет переговоры с BlockFi о потенциальном приобретении. CNBC указал, что предполагаемая сумма покупки составляет $25 млн, тогда как в марте 2021 года оценка компании достигла $3 млрд.

Соучредитель и CEO BlockFi Зак Принс опроверг сообщения:

"На рынке ходит много слухов — могу на 100% подтвердить, что нас не продают за $25 млн. Призываю всех доверять только информации непосредственно от BlockFi. Мы расскажем больше, как только сможем".

Lots of market rumors out there - I can 100% confirm that we aren’t being sold for $25M.



I encourage everyone to trust only details that you hear directly from @BlockFi.



We will share more w you as soon as we can. — Zac Prince (@BlockFiZac) June 30, 2022

Согласно источникам Bloomberg, предложение Ledn не предполагает полное приобретение, а предусматривает выделение дополнительного капитала.

По условиям Ledn возглавит раунд финансирования BlockFi на сумму $400 млн, а также внесет акционерный капитал в размере $50 млн. В результате компания получит "значительную долю" в конкуренте.

CEO Ledn Адам Ридс заявил, что "на данный момент не может поделиться какими-либо дополнительными подробностями".

"Ledn в настоящее время оценивает ряд возможностей для расширения своего лидерства в кредитовании цифровых активов и за его пределами", — отметил он.

Канадская платформа предоставляет возможность зарабатывать до 7,5% годовых на депозиты в биткоине и стейблкоине USDC, а также занимать средства. Однако, в отличие от некоторых конкурентов, Ledn не инвестирует в DeFi-протоколы для получения дохода, отметили в Bloomberg.

BlockFi оказалась в числе тех, кого затронул кризис ликвидности в отрасли и проблемы в Three Arrows Capital (3AC). В компании признались, что ликвидировали позицию крупного клиента, который не выполнил кредитные требования. По информации СМИ, речь идет о 3AC.

Напомним, журналисты узнали о планах Morgan Creek Digital привлечь $250 млн на приобретение контрольного пакета акций BlockFi.