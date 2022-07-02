Более трех тысяч мигрантов прибыли в Великобританию через Ла-Манш в июне

Вадим Карасев

Sky News: рекордные три тысячи мигрантов прибыли в Великобританию через Ла-Манш в июне

Июнь стал рекордным в 2022-м месяцем по числу мигрантов, прибывших в Великобританию через Ла-Манш. По данным издания Sky News, границу в этот период пересекли более трех тысяч человек.

Всего за первые полгода 2022-го границу пересекли не менее 12,7 тысячи нелегалов, сообщает телеканал. Утверждается, что эти цифры в два раза превышают число мигрантов, прибывших в Британию за тот же период год назад.

В связи с этим у общественности возникают серьезные вопросы к новой политике правительства, которая предполагает, что нелегальные мигранты, прибывающие в Британию из Франции, будут официально депортированы в Руанду. Там и пройдет обработка документов, получение убежища и релокация. Хотя соответствующее соглашение уже заключено, показатели числа прибывших в страну указывают на то, что меры британского правительства не работают.