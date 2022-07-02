Бухту Шараншура на Малом Море оборудуют инфраструктурой и ограничат поток туристов

Бухту Шараншура местности Шида на Малом Море оборудуют инфраструктурой и отрегулируют поток туристов. Бухта известна песчаным пляжем и лиственничным лесом, в пик сезона на небольшом участке размером 120 на 65 метров можно увидеть одновременно несколько десятков автомобилей, сообщает «Заповедное Прибайкалье».

«Из-за такого наплыва людей все живое в бухте каждое лето балансирует на грани выживания: растения в песке нещадно вытаптываются, деревья повреждаются топорами, гвоздями и веревками, дерн снимается для установки многочисленных палаток. Расчетная рекреационная нагрузка на местность не соблюдается и процесс деградации природных комплексов набирает обороты. Профилактические беседы государственных инспекторов и волонтеров, штрафы не приносят должного эффекта. Единственный шанс сохранить природу бухты – взять местность под жесткий контроль и оборудовать ее инфраструктурой», — говорится в сообщении ведомства.





В бухте уже начались работы по возведению конструкции входной группы, следующим этапом станет укладка тротуаров. Все – из природных материалов. В последующем на площади в один гектар появятся некапитальные легковозводимые деревянные малые формы: настилы для палаток, беседка, площадка ТБО, кострища с изоляционным слоем, туалеты. Съезд к воде закроют ограждением для соблюдения норм водоохранной зоны.

Размещение объектов, внешний вид построек представлены в проекте местного предпринимателя, руководителя крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрия Говорухина. Он согласовал проект с профильными специалистами «Заповедного Прибайкалья», заручился поддержкой агентства по туризму Иркутской области и получил экологический грант от компании En+.

«Мы со своей стороны будем контролировать не только ход работ, но и последующее функционирование данного кемпинга. Рассчитываем, что через несколько лет бухта Шараншура будет не только здоровой, но и эстетически привлекательной, комфортной для гостей парка территорией», — добавила Кристина Глотова.