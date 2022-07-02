Чем можно поливать огурцы для быстрого роста и хорошего урожая
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Чем можно поливать огурцы для быстрого роста и хорошего урожая

Чем можно поливать огурцы для быстрого роста и хорошего урожая

Всем владельцам огородов хочется получать богатый урожай. Часто случается так, что у одних на участках растет много огурцов, а вот у других нет. Такая ситуация может возникать из-за несвоевременного полива с подкормкой или вообще ее отсутствия.

Причины, из-за которых огурцы могут плохо расти

Для быстрого роста и богатого урожая огурцы необходимо подкармливать питательными веществами, но вся загвоздка заключается в том, что корневая система растения достаточно близко располагается к поверхности земли, и из-за этого могут возникать сложности.


Если почва плодородная, то огурцы без подкормки будут приносить богатый и вкусный урожай. Если участок обеднен питательными компонентами, то получить хороший урожай достаточно сложно, и причина тут достаточно понятна – корневой системе недостаточно необходимых компонентов.

В засушливый период даже на очень плодородной почве огурцы не смогут дать хороший урожай, так как влага им очень необходима, ведь с помощью нее растения лучше начинают усваивать питательные вещества.

Подкормка огурцов для получения богатого урожая и быстрого роста

Подкормить огурцы можно минеральными удобрениями, у которых есть ряд недостатков и преимуществ.


Преимущества такого удобрения заключаются в том, что достаточно просто контролировать и регулировать недостаток тех или иных компонентов.

Недостаток таких удобрений заключается в том, что они выведены химическими способами, и многие огородники не приветствуют такой метод удобрения.

Стоит также отметить, что в удобрениях ни в коем случае не должно быть хлора, так как огурцы его впитывают, и употреблять их становится опасно для здоровья.

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Существуют народные методы удобрения огурцов, которые полностью органические и не несут никакой опасности для здоровья, но и недостаток у них также есть, так как проконтролировать количество вносимых компонентов практически невозможно.

Дрожжевая подкормка для богатого урожая и быстрого роста. Для того чтобы огурцы приносили богатый урожай, можно подкормить их обычными дрожжами. Для этого необходимо взять 10 л воды и размешать их со 100 граммами дрожжей и 2 ст. ложками сахара. После этого смеси дают настояться, а затем смешивают с 50 литрами воды, производится полив в расчете 1 литр на 1 куст.

Такая подкормка имеет богатый минеральный состав, благодаря которому огурцы будут быстро расти и хорошо плодоносить. Перед повторной подкормкой необходимо выждать не менее 14 дней, так как есть риск, что растение будет хорошо выбрасывать зеленую массу, а вот плодоносить не станет. За один сезон можно проводить не более 2 таких подкормок.

# Общество Сад, огород
По материалам: rsute

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