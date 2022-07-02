Чем сейчас занимаются студии Xbox — 30+ проектов в разработке и поддержке
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Чем сейчас занимаются студии Xbox — 30+ проектов в разработке и поддержке

Чем сейчас занимаются студии Xbox — 30+ проектов в разработке и поддержке


На Xbox & Bethesda Showcase в этом году Microsoft решила сконцентрироваться на проектах, которые выйдут в ближайший год. Не показали многие «громкие» игры, которые ранее анонсировали, но они все еще далеки от релиза. Итого, большого количества анонсов не состоялось, хотя игр в разработке действительно много, как уже представленных, так и тех, про которые ходят слухи.

Twitter-аккаунт Xbox News собрал в рамках одной наглядной инфографики проекты, над которыми сейчас работают студии Xbox и Bethesda.


Отметим, что больше всего анонсированных проектов сейчас у Obsidian — студия планирует в этом году выпустить Pentiment и Grounded. При этом у некоторых команд Xbox нет пока совсем анонсированных проектов, вроде The Coalition (которые известно, что работают над двумя играми, одной из которых является Gears 6) или ID Software.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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