Четыре истребителя Израиля нанесли удар по Сирии
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Четыре истребителя Израиля нанесли удар по Сирии

В Минобороны России подтвердили ракетный удар Израиля по сирийской провинции Тартус

ВВС Израиля нанесли удар управляемыми ракетами по провинции Тартус в Сирии. Это подтвердил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов, передает ТАСС.

Представитель Минобороны уточнил, что в налете участвовали четыре истребителя F-16, прилетевшие с восточной части акватории Средиземного моря. В результате удара два человека получили ранения. Также был причинен материальный ущерб.

Ранее в Минобороны Сирии сообщили, что целью налета израильских истребителей стали несколько птицеферм в районе города Эль-Хамидия.

В июне Москва осудила авиаудары ВВС Израиля по аэропорту Дамаска, в результате которого был нанесен серьезный материальный ущерб. В МИД России назвали провокационным израильское нападение на важнейший объект сирийской гражданской инфраструктуры.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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