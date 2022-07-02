ЧП: Умер создатель Чебурашки
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ЧП: Умер создатель Чебурашки

ЧП: Умер создатель Чебурашки
Как сообщает пресса, легендарный создатель мультиков Леонид Шварцман скончался. Этим летом ушли из жизни Пьер Нарцисс, а также легендарный певец Юрий Шатунов. И вот 2 июля стало известно, что из жизни ушел Леонид Шварцман. Он был классиком советской анимации. Благодаря его работе были созданы такие мультфильмы, как «Чебурашка», «Аленький цветочек», «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав». Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков сообщил о смерти анимационного классика. «Леонида Ароновича Шварцмана не стало», — сказал Капков, пишет ТАСС. Пока неизвестна причина смерти. Он был лауреатом Премии президента РФ. Шварцман состоял в браке с мультипликатором русско-польского происхождения Татьяной Владимировной Домбровской. Прическу ее матери, Нины Францевны, он взял как образец при создании образа Шапокляк. Его супруга ушла из жизни в 2021 году.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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