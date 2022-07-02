ЧП: В Египте погибла женщина от нападения акулы
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ЧП: В Египте погибла женщина от нападения акулы

ЧП: В Египте погибла женщина от нападения акулы
Как сообщает пресса, акула откусила женщине ногу и руку. Сегодня на одном из курортов Египта произошла страшная трагедия — на туристку из Австрии напала акула и нанесла своей жертве страшные травмы. Пострадавшая была жива, она находилась под наблюдением медиков. Страшное происшествие наблюдали туристы, отдыхающие в Хургаде. По словам очевидцев, спасатели долго не приходили на помощь, скорая тоже не торопилась приезжать на вызов. Предполагается, что акулу привлекло скопление рыб, в этом месте плавала и австрийка, ставшая впоследствии жертвой хищницы... Купающиеся, среди которых были и дети, оперативно покинули опасную зону для плавания и делали все, чтобы отвлечь акулу от своей жертвы. Женщине удалось выжить, но она лишилась руки, ноги и потеряла очень много крови. Позже стало известно, что пострадавшая скончалась по пути в больницу. Сейчас спасатели запретили другим туристам купаться в том месте, где случилась трагедия. По всей видимости, в произошедшем будут также разбираться сотрудники правоохранительных органов, сообщает «РИА Новости». Пользователи Сети вовсю обсуждают жуткую историю. «Зачем такой отдых?! Даже специальных ограждений нет!»; «А причина проста — кормят рыбок туристы. Безобидно, но акулы в поисках этих самых рыб подплывают все ближе к береговой линии»; «Скорее всего, отпугиватели акул не работают. Там акулы были всегда, но только не подплывали к берегу из-за отпугивателей»; «Хургада — мелководный район. Неожиданно! Кошмар», — делятся они.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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