Что было бы, если бы герои известных картин жили в современной России?

Вы когда-нибудь задумывались о том, что привычки людей эпохи Возрождения не так уж сильно отличаются от современных: материальные ценности главенствуют над духовными, а человеческие достижения становятся важнее религии. И то, что эти герои известных картин так отлично вписались в интерьеры современной России, – очередное тому доказательство.

1. В ожидании покупателя

2. Пиратские диски

3. Уступил место старшим

4. Фигню ляпнул

5. Светлое или темное?

6. Уже тепленький

7. Феминизм

8. Домохозяйка

9. Эх, молодешшь!

10. Кто из нас не наблюдал такую картину в общественном транспорте?

11. Ну че, на турники?

12. Они еще не знают о существовании сервиса "муж на час"

13. Как скоротать время в метро?

14. "Глянь, Светка пошла!"

15. Ох уж эти музыканты в метро... 🙄

16. Идеально для инсты

17. В очереди

18. Современная романтика - она такая

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.