Дана Борисова призналась, что готова заниматься сексом раз в год

46-летняя ведущая Дана Борисова откровенно рассказала о личной жизни. Одна из самых известных блондинок российского телевидения призналась, что ей не везет с мужчинами. От бывшего гражданского супруга, бизнесмена Максима Аксенова она воспитывает дочь Полину. Ей сейчас 14 лет. Дана лишь раз была замужем. Однако ее брак с бизнесменом Андреем Трощенко продержался лишь 10 месяцев. Экс-ведущая программы «Армейский магазин» гордится стройной фигурой. Артистка заверила, что ее хотели многие представители противоположного пола. Она ложилась с ними в постель. «Я раньше была зависимая от мужчин. Подбирала за другими дамами всякие объедки. Патологически боялась одиночества», — рассказала Борисова.Звезда Первого канала посоветовала девушкам: главное – нужно любить себя. Впрочем, сама телеведущая не может устроить личную жизнь. У нее давно не было близости с мужчиной. «Хотелось бы раз в год заниматься сексом. Это было бы неплохо. Как говорится, хоть какие-то навыки сохранить», — пожаловалась Дана. Героиня скандальных ток-шоу федеральных каналов сейчас переживает сложное время и из-за недостатка финансов. Борисова указала, что с февраля у нее практически нет съемок на телевидении. Она смогла заработать лишь вследствие победы на ринге над Екатериной Диденко. «Но морально и бюджетно всё это очень тяжело», — отметила автор книги «Жизнь под кайфом».