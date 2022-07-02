Даня Милохин в ярости от того, что его сравнили с Юрием Шатуновым
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Даня Милохин в ярости от того, что его сравнили с Юрием Шатуновым

Даня Милохин в ярости от того, что его сравнили с Юрием Шатуновым
Тик-токер Даня Милохин набросился на журналистку. Журналистка Анна Монгайт в соцсетях сравнила Даню Милохина и Юрия Шатунова: оба выходца из детского дома в Оренбурге стали знамениты и успешны. Блогеру не понравился такой подход, поэтому он очень дерзко высказался по этому поводу. 20-летнему Дане Милохину не понравилось, что пресса проводит параллели между ним и умершим Юрием Шатуновым. Блогер не на шутку взъелся на журналистку, которая подняла эту тему.
«Анна Монгайт назвала меня современным Юрой Шатуновым. Что за..?! Я жил, жив и буду жить! Мои фанаты часто сравнивают меня с Фредди Меркьюри. Это, может, и чересчур. Но я уверен, что мое мастерство посоперничает с Элтоном нашим Джоном», — написал в личном блоге Милохин. Примечательно, что в детском доме в Оренбурге Даня спал на кровати Юрия. А полтора года назад юный артист и солист «Ласкового мая» познакомились лично — они даже сняли несколько совместных роликов. Продюсер Андрей Тимофеев, знакомый Милохина, резко отреагировал на высказывание блогера. Молодой человек заявил, что Дане еще расти и расти до мировых звезд.
# Шоу-бизнес Милохин Даня
По материалам: z-aya

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