Данко: «Галкина ожидает тюрьма, ему дадут лет 15. На зоне Максим будет развлекать зэков»

После отъезда за границу Максим Галкин стал нелестно высказываться о российской власти. Позже поползли слухи, якобы муж Примадонны попал под уголовное преследование. Певец Данко высказался по этому поводу.

Данко считает, если на Максима заведут дело, то это будет справедливо. По словам 53-летнего певца, только предатели уезжают за рубеж и поливают грязью родную страну.

«Тюрьма его ожидает, потому что на него в общем, завели дело, по которому дадут лет 15. Поэтому будущее у этого артиста такое: телогреечка, лесоповал. А на зоне Максим будет развлекать зэков. Ну так юморист удрал и там наговорил себе на срок. Он же не здесь говорил, а там, потом же оттуда вещал. Жалко, что муж подставил Аллу Пугачеву. Мне кажется, что вообще она так не думает. А Максим ее по-творчески изувечил», — заявил музыкант.

Артсит уверен — именно Галкин разрушил карьеру Аллы Борисовны. «После того, как он связался с Примадонной, все ее творчество закончилось, ни одной нормальной песни у человека нет. Она как артист просто умерла, я не знаю, что он с ней сделал. Вот и сейчас, как мне кажется, Алла Борисовна вообще в таком легком недоумении. Просто он ее экспроприировал, монополизировал и продолжает удерживать», — добавил Данко.

Исполнитель хитов «Малыш» и «Московская ночь» не единственный, кто вылил на Галкина ушат грязи, только вот шоумен не обращает внимания на хейт и критику. Максиму сейчас вообще не до разборок, ведь он активно строит карьеру в Европе.

Данко тем временем жалуется на безработицу. Музыканта не приглашают на популярные проекты и различные шоу. «Вот я нормальный певец, очень классный. Но меня же не зовут в какие-то программы: «Маска» или «Голос». А почему спрашивается, что во мне не такого? Чем порадую поклонников? Проблемки с этим серьезные, поэтому похвастаться вообще нечем. Говорят, что новые песни пишет тот, у кого нет хороших старых песен. Вполне логично, что такое имеет место быть. Просто сейчас наша концертная деятельность потихоньку начинается восстанавливаться. Дай Бог, вот продолжаются «Дискотеки 90х». И совершенно нормально гастролируем, ездим, людям нравится. Народ ностальгирует», — заключил артист.