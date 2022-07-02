День 2 июля в истории

Международный день кооперативов.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 1992 году. Отмечается в первую субботу июля. В этом году эта дата выпадает на 2 июля.

Начало современному кооперативному движению было положено в Англии в 1844 году. Группа рабочих хлопчатобумажной фабрики в городе Рочдейл создала первый кооперативный бизнес — Рочдейлское общество справедливых пионеров. Ткачи, получающие за свой труд довольно низкую плату, решили, что объединившись и работая сообща, они смогут покупать основные продукты и товары по более доступной цене.

Сегодня, по разным оценкам, членами кооперативов являются около одного миллиарда человек. Глобальный оборот 300 крупнейших мировых кооперативов составляет 2,53 триллиона долларов.

Международный день спортивного журналиста.

Учреждён в 1995 году по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.

Второго июля 1924 года в Париже на международном конгрессе представителей спортивной прессы была создана Международная ассоциация спортивной прессы. Сегодня членами организации являются национальные объединения спортивных журналистов 130 государств мира, в том числе и России.

Всемирный день НЛО (День уфолога).

Ровно 75 лет назад, 2 июля 1947 года, произошел так называемый «розуэлльский инцидент». Рядом с американским городком Розуэлл разбился неизвестный летательный аппарат, который многие считают «летающей тарелкой» с пришельцами на борту. Спустя несколько дней в газетах было опубликовано сообщение ВВС США о том, что в распоряжении военных оказался «некий летающий диск», обнаруженный на одном из ранчо в районе Розуэлла. Через несколько часов эта информация была опровергнута.

Об инциденте забыли, но в конце 1970-х годов было опубликовано интервью с начальником разведотдела 509 авиаполка майором Джесси Марселом, который служил на базе в Розуэлле. По его словам, найденные обломки не были фрагментами метеозонда, а принадлежали неопознанному летательному объекту неземного происхождения.

С тех пор «розуэлльский инцидент» является причиной ожесточённых споров. Ни военные, ни уфологи так и могут сойтись в однозначном мнении — был ли инопланетный корабль на самом деле или нет.

Международный день Днепра.

Этот неофициальный экологический праздник отмечается в первую субботу июля. В этом году эта дата выпадает на 2 июля.

Днепр занимает третье место в Европе по длине и площади бассейна после Волги и Дуная. Его длина составляет 2 тысячи 201 километр, а общая площадь — 504 тысячи квадратных километров. Днепр протекает по территориям Украины, Белоруссии и России.

32 года назад (1990) в Москве открылся XXVIII, последний, съезд КПСС.

Съезд был верховным органом Коммунистической партии Советского Союза. Они проходили не реже одного раза в пять лет.

В работе XXVIII съезда приняли участие 4683 делегата. Из-за внутренних разногласий не была утверждена новая программа партии. Также на съезде КПСС лишилась своей монополии на политическую власть. Была провозглашена самостоятельность партийных организаций и их право на собственные нормативные документы.

6 ноября 1991 года указом Президента РСФСР Бориса Ельцина деятельность КПСС была полностью прекращена, организационные структуры распущены, а имущество конфисковано.

55 лет назад (1967) летчик-испытатель Владимир Илью­шин поднял в воздух фронтовой бомбардировщик Су‑24.

Самолёт был разработан в опытном конструкторском бюро П.О. Сухого во второй половине 1960-х годов. Серийное производство Су-24 было развернуто в 1971 году на Дальневосточном машиностроительном заводе (ныне Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина) и Новосибирском заводе им. В.П. Чкалова. Всего с 1971 по 1983 год было изготовлено порядка 1,4 тысячи таких бомбардировщиков.

Первый всепогодный и круглосуточный ударный самолет отечественной тактической авиации был принят на вооруже­ние в феврале 1975 года.

81 год назад (1941) открылась первая очередь центрального международного аэропорта «Внуково».

Решение о строительстве аэропорта было принято в 1937 году, так как существовавшие тогда аэродромы на Ходынском поле и Быково были сильно перегружены. Сооружение «Внуково» началось в 1939 году. Торжественное открытие было намечено на август 1941 года ко Дню воздушного флота СССР, однако из-за начавшейся Великой Отечественной войны, оно не состоялось.

2 июля 1941 года открылась первая очередь аэропорта. Эта дата считается днём рождения «Внуково».

Сегодня международный аэропорт Внуково - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Его маршрутная сеть насчитывает около 170 направлений, а карта полетов охватывает всю территорию России, а также более 40 стран ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Ежегодно в аэропорту обслуживается свыше 170 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. В 2021 году общий пассажиропоток «Внуково» составил порядка 18 миллионов человек.

85 лет назад (1937) Политбюро ЦК ВКП (б) приняло поста­новление «Об антисоветских элементах».

Документ инициировал массовые репрессии 1937-1938 годов — самой кровавой чистки сталинского режима. В соответствии с постановлением на учёт были взяты все бывшие кулаки и уголовники «с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и расстреляны». Кроме уголовников и кулаков на учёт были взяты люди, когда-либо замеченные в антиреволюционной деятельности, контактирующие с иностранцами, а также священнослужители и семьи подозреваемых.

Для простоты вынесения приговоров вводились республи­канские, краевые и областные «тройки» — внесудебные органы уголовного преследования в составе трех человек, включавшие представителей НКВД и местных партийных организаций.

По оценкам историков, за 1937-1938 годы были арестованы 1,4 миллиона человек, из них порядка 700 тысяч — расстреляны.

162 года назад (1860) был основан город Владивосток.

В 1859 году генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Муравьев-Амурский, обходя на корабле берега залива Петра Великого, обратил особое внимание на удобную гавань, как будто специально предназначенную для создания порта. 2 июля 1860 года по его указанию здесь был основан военный пост, который получил название «Владивосток». Спустя 20 лет он получил статус города.

Сегодня Владивосток — административный центр Приморского края, крупный порт на Тихом океане, научный, культурный и экономический центр Дальнего Востока, а также конечный пункт Транссибирской магистрали.

122 года назад (1900) первый полет совершил дирижабль жесткой конструкции, построенный графом Фердинандом фон Цеппелином.

Дирижабли XIX века представляли собой мягкий воздушный шар с подвешенной гондолой с мотором. Граф Цеппелин решил, что все должно быть иначе. Он стал разрабатывать проект жесткого дирижабля, форма которого поддерживалась бы жестким каркасом, внутри которого размещались газонепроницаемые мешки.

Первое воздушное судно — LZ-1 (Luftschiff Zeppelin) — Фердинанд фон Цеппелин построил на собственные средства. Дирижабль был длиной 128 метра, имел два двигателя мощностью 14.2 лошадиных сил и мог развивать скорость до 15 км/ч.

2 июля 1900 года состоялся первый полет LZ-1, посмотреть который на берегу Боденского озера собрались тысячи человек.

324 года назад (1698) англичанин Томас Севери получил патент на первую в мире паровую машину.

В патентной заявке было указано, что изобретение служит «для подъема воды и получения движения для всех видов производства при помощи движущей силы огня и имеет большое значение для осушки рудников, для водоснабжения городов и как источник движущей силы для фабрик — тех, что не могут использовать силу воды или работу ветра».

И хотя паровая машина Севери было не слишком эффективна, поскольку была маломощной и опасной, она получила широкое применение в промышленности. С её помощью откачивать воду из угольных шахт, за что изобретатель в шутку называл свое изобретение «другом рудокопа».