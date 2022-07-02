Девять лесных пожаров действует в Иркутской области 2 июля

Площадь действующих лесных пожаров в Иркутской области сократилась более чем в 74 раза. На утро 2 июля она составляла 129,8 гектара, что по сравнению с прошлыми сутками меньше на 9518,2 гектара. Шесть пожаров продолжало действовать в Катангском районе, один – в Братском, два – в Чунском, один из которых на землях Минобороны России, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано семь возгораний на общей площади 129,9 гектара в Усть-Удинском, Боханском, Иркутском, Жигаловском, Катангском и Чунском районах. Локализованы шесть пожаров на площади 21 406,5 гектара в Катангском, Братском, Качугском, Нижнеилимском и Чунском районах.

В тушении лесных пожаров 1 июля было задействовано 387 пожарных-десантников, сотрудников лесопожарных формирований, работников арендаторов лесных участков, 55 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки вели 10 самолетов: три Ан-2 и семь легкомоторных. Пять вертолетов Ми-8, в том числе один – от МЧС России, занимались передислокацией десантников. Общий налет воздушных судов составил 58 часов 15 минут.

В северных и вернеленских районов области до 15 июля действует особый противопожарный режим в лесах. Начиная с третьего класса пожарной опасности посещение лесов запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной.